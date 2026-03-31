Dotacje na „Mój Prąd 6.0”. Zyskaj do 28 tys. zł dofinansowania

Od 30 marca do 24 kwietnia 2026 r. można składać wnioski w nowym programie „Mój prąd. 6.0”. Jest to program refundacji kosztów dla osób fizycznych, którzy już zainwestowali w mikroinstalacje fotowoltaiczne i magazyny energii.

Nowy program ma charakter refundacyjny i dotyczy inwestycji zakończonych w okresie od 1 sierpnia 2024 r. do 31 października 2025 r.

Wsparcie ma objąć instalacje fotowoltaiczne i magazyny energii oraz magazyny ciepła. Budżet programu wynosi 335 mln zł, a środki udostępnione będą dla kosztów już poniesionych w zrealizowanych inwestycjach.

Ile pięniędzy można otrzymać?

W programie Mój Prąd 6.0 można otrzymać nawet do 28 tys. zł dofinansowania.

Dofinansowanie pokrywa do 50 proc. poniesionych kosztów.

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

Złoto na zbrojenia: przegadana okazja, którą wykorzystali Francuzi

Niejasna gra noblistki. „Dostała od państwa 17 mln zł”

Włoski przekręt na „auto z Polski”. Są zatrzymani

