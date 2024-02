Nawet 1000 zł dopłaty. Wnioski tylko do 29 lutego

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ogłosiła otwarcie naboru wniosków o udzielenie pomocy finansowej dla producentów rolnych, których działalność dotyczy uprawy kukurydzy. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. nakłada termin do 29 lutego 2024 r. na składanie tychże wniosków. Od 22 do 29 lutego rolnicy mogą składać wnioski o dopłaty do kukurydzy. Wysokość świadczenia w zależności od województwa może wynieść od 500 do 1 000 zł. Łączna pula pieniędzy to 1 mld zł.

Środki te przeznaczone są dla producentów kukurydzy, którzy złożyli wniosek o przyznanie płatności bezpośrednich w roku 2023 i teraz zmagają się z zagrożeniem utraty płynności finansowej, spowodowanym m.in. ograniczeniami na rynku rolnym wywołanymi działaniami Federacji Rosyjskiej wobec Ukrainy.

Pomoc finansowa, będąca formą pomocy publicznej, udzielana będzie na podstawie decyzji Komisji Europejskiej nr SA.110984 (2023/N).

Kto może ubiegać się o pomoc?

Wsparcie jest adresowane do producentów kukurydzy, którzy spełniają szereg kryteriów, m.in. posiadają numer identyfikacyjny w krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności, są mikroprzedsiębiorstwem, małym albo średnim przedsiębiorstwem zgodnie z definicją Komisji Europejskiej, oraz złożyli wniosek o przyznanie płatności bezpośrednich w 2023 r.

Jakie są kroki do ubiegania się o pomoc?

Wnioski o udzielenie pomocy finansowej można składać do 29 lutego 2024 r. za pośrednictwem Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Formularz wniosku dostępny jest na stronie internetowej Agencji.

Ważne jest, aby termin składania wniosków był przestrzegany, gdyż po tej dacie nie będą rozpatrywane nowe wnioski.

Wysokość pomocy

Wysokość pomocy ustalana jest na podstawie powierzchni upraw kukurydzy oraz stawki pomocy, zależnej od lokalizacji uprawy.

Zgodnie z § 13zzl ust. 6 rozporządzenia stawka wynosi:

• 1 000 zł na 1 ha powierzchni upraw kukurydzy, z wyłączeniem kukurydzy na kiszonkę, położonych na obszarze województwa lubelskiego i podkarpackiego; • 700 zł na 1 ha powierzchni upraw kukurydzy, z wyłączeniem kukurydzy na kiszonkę, położonych na obszarze województwa małopolskiego, mazowieckiego, świętokrzyskiego i podlaskiego; • 500 zł na 1 ha powierzchni upraw kukurydzy, z wyłączeniem kukurydzy na kiszonkę, położonych na obszarze województwa dolnośląskiego, kujawsko-pomorskiego, lubuskiego, łódzkiego, opolskiego, pomorskiego, śląskiego, wielkopolskiego, warmińsko-mazurskiego i zachodniopomorskiego.

Ograniczenia i kumulacje

Producentów kukurydzy, którzy już korzystają z innych form pomocy państwa, również obowiązują pewne limity dotyczące łącznej kwoty pomocy.

Przedmiotowa pomoc jest pomocą w zakresie produkcji podstawowej produktów rolnych i może być kumulowana, w odniesieniu do wnioskodawcy, z innymi pomocami przyznanymi na podstawie „Tymczasowych kryzysowych i przejściowych ram środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki po agresji Rosji wobec Ukrainy (Dz. Urz. UE. C 101 z 17.03.2023, str. 3-46 z późn. zm.) z tytułu prowadzenia działalności w zakresie: -produkcji podstawowej produktów rolnych - łączna kwota pomocy uzyskanej w ramach „tymczasowych kryzysowych ram” nie może przekroczyć 280 000 EURO, -prowadzenia działalności w sektorze rybołówstwa i akwakultury - łączna kwota pomocy uzyskanej w ramach „tymczasowych kryzysowych ram” nie może przekroczyć 335 000 EURO, -prowadzenia działalności w innych sektorach - łączna kwota pomocy uzyskanej w ramach „tymczasowych kryzysowych ram” nie może przekroczyć 2 250 000 EURO

Ważne informacje dla beneficjentów

Wypłata pomocy finansowej będzie dokonywana na rachunek wskazany przez producenta kukurydzy w krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności.

Należy upewnić się, że dane dotyczące rachunku bankowego są aktualne poprzez weryfikację w Platformie Usług Elektronicznych ARiMR oraz ewentualne złożenie wniosku o aktualizację tych danych.

Na podstawie pap ,gov, jb