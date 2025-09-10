Prezydent: potwierdzona jedność sojusznicza

Prezydent Karol Nawrocki poinformował, że rozmawiał w środę telefonicznie z prezydentem USA Donaldem Trumpem na temat wielokrotnego naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjskie drony. Jak ocenił, rozmowy potwierdziły jedność sojuszniczą.

„Przed chwilą rozmawiałem telefonicznie z Prezydentem USA Donaldem Trumpem na temat wielokrotnego naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjskie drony, do którego doszło dziś w nocy. Rozmowa wpisuje się w szereg konsultacji prowadzonych przeze mnie z naszymi sojusznikami. Dzisiejsze rozmowy potwierdziły jedność sojuszniczą” - napisał prezydent Nawrocki na platformie X.

„Pan prezydent Trump ma oczywiście świadomość i wiedzę na temat tego, co się dzieje, natomiast w szczegółach prezydent Nawrocki przekazał, co dokładnie wydarzyło się dzisiejszej nocy w Polsce z kierunku wschodniego. Ze szczegółami także, z analizą tego, jakie mogą być powody i motywy tej sytuacji” - mówił Marcin Przydacz, szef Biura Polityki Międzynarodowej w Kancelarii Prezydenta RP na antenie Telewizji wPolsce24, ujawniając kulisy rozmowy Nawrocki-Trump - relacjonuje portal wPolityce.pl.

„W odpowiedzi usłyszał twarde zapewnienia strony amerykańskiej co do solidarności sojuszniczej, ale przede wszystkim bardzo silną pochwałę zdolności polskich żołnierzy. To, że wojska sojusznicze były w stanie reagować pilnie, także strącając drony, zrobiło pozytywne wrażenie na naszych sojuszniczych, bo jak mówi stara zasada: jeśli chcesz wsparcia sojuszniczego, najpierw musisz bronić swoich interesów także i samodzielnie, mieć ku temu zdolności” — wyjaśnił Marcin Przydacz.

Sek

