Prezydent: Będę otwierał drzwi dla polskiego biznesu

W Pałacu Prezydenckim Prezydent RP Karol Nawrocki spotkał się z przedstawicielami polskich firm działających na rynkach globalnych. – Zrobię wszystko, aby polski złoty wiek nie był tylko historią, o której możemy czytać – powiedział Karol Nawrocki.

Prezydent podkreślił, że wielki cud gospodarczy po roku 1989 udał się z jednej strony dzięki pomocy polskich polityków – którzy przygotowywali polskie prawo i prowadzili transformację na poziomie politycznym i społecznym, ale z drugiej strony wbrew polskiemu życiu politycznemu w III Rzeczpospolitej, bo polscy przedsiębiorcy musieli zmagać się ze złymi rozwiązaniami ustawowymi, z nadregulacją, która także dzisiaj zagraża Polsce. – Ten sukces gospodarczy odbywał się w oparciu o innowacyjność i pracowitość polskich przedsiębiorców i pracowitość ludzi pracy – wskazał.

To, co wydarzyło się po roku 1989 było cudem. Dziś Polska jest dwudziestą gospodarką na świecie, a zaproszenie Donalda Trumpa na Szczyt G20 do Miami jest zaproszeniem dla całego narodu polskiego, dla wszystkich, którzy na ten cud pracowali – akcentował.

Prezydent ocenił, że to, co się nie udało, mimo wielkiego sukcesu, to zachowanie społecznej spójności. – Wiele regionów zapłaciło za transformację zbyt dużą cenę i do dnia dzisiejszego czeka na inwestycje. Mam głębokie przekonanie, że w polskich powiatach, regionach, które dzisiaj nie są dobrze wykorzystane, drzemie potencjał na inwestycje, o czym przekonują firmy zagraniczne w Polsce – dodał.

Prezydent RP Karol Nawrocki (L) podczas spotkania z przedstawicielami polskich firm obecnymi na rynkach globalnych w Pałacu Prezydenckim w Warszawie / autor: PAP/Paweł Supernak

Karol Nawrocki podkreślił, że dzięki pracy przedsiębiorców i pracowników w Polsce żyje się lepiej.

Z jednej strony mamy duży eksport artykułów spożywczych, z drugiej gier komputerowych – tak szeroka jest panorama naszych możliwości. Jest wielu przedsiębiorców, którzy radzą sobie bez Prezydenta Polski, ale ze wsparciem władz mogą osiągać jeszcze więcej na arenie międzynarodowej – stwierdził.

Prezydent przekonywał, że potrzebujemy dostrzeżenia przełomu technologicznego. – Na naszych oczach odbywa się rewolucja 4.0 w której musimy uczestniczyć i będę o to dbał. Możecie Państwo liczyć na moje zaangażowanie – zadeklarował.

Wskazał, że przez wiele wieków płaciliśmy za nasze położenie geograficzne. Byliśmy w ciągłych konfliktach, próbie zdominowania naszego państwa. – Chciałbym, żebyśmy my i nasze dzieci byli pierwszym pokoleniem, gdzie nasze położenie da nam dodatkowy potencjał, a nie będzie stanowić wyłącznie zagrożenie. I to może się stać po potencjalnym zawarciu pokoju w sprawie Ukrainy, w obliczu odbudowy Ukrainy i dostępu do Morza Bałtyckiego. Bez Polski wiele procesów gospodarczych, ekonomicznych i geopolitycznych nie może się odbyć, bo jesteśmy w sercu Europy – powiedział.

Zachęcał także polskich przedsiębiorców do rozwijania swoich globalnych ambicji ekonomicznych w ramach formatów regionalnych takich jak Inicjatywa Trójmorza czy grupa Wyszehradzka.

Dyskusja z udziałem Prezydenta RP oraz przedstawicielami firm i eksporterów globalnych / autor: materiały prasowe KPRP / fot. Przemysław Keler / KPRP

Przed spotkaniem odbyła się dyskusja z udziałem Prezydenta RP oraz przedstawicielami firm i eksporterów globalnych.

Polscy biznesmeni na spotkaniu z prezydentem Karolem Nawrockim / autor: materiały prasowe KPRP / fot. Przemysław Keler / KPRP

Karol Nawrocki poinformował, że podczas rozmów dużo uwagi poświęcono na tematy związane z transformacją energetyczną.

Naszą drogą jest energia atomowa, a transformacja energetyczna musi przebiegać w sposób odpowiedzialny, szczególnie społecznie. Węgiel to źródło naszej stabilizacji i nie powinniśmy go oddawać, ulegając pewnym niepokojącym trendom z Europy Zachodniej. Atom jest nasza przyszłością, a OZE powinny być dodatkiem w bilansie energetycznym – przekonywał.

Prezydent zapowiedział powstanie Rady do spraw Biznesu pod przewodnictwem ministra Karola Rabendy. – Będę otwierał drzwi dla polskiego biznesu i słuchał głosu polskich przedsiębiorców – zaznaczył.

Spotkanie w Pałacu Prezydenckim zainaugurowało aktywność Prezydenta Karola Nawrockiego w obszarze dyplomacji gospodarczej. W poniedziałek wieczorem Prezydent poleci do Szwajcarii, gdzie po raz pierwszy weźmie udział w Światowym Forum Ekonomicznym w Davos – szczycie gromadzącym co roku liderów światowej polityki i gospodarki.

Źródło: Prezydent.pl, oprac. Sek

»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

Nadciąga dramatyczny kryzys na rynku pracy

Cały kraj to odczuje! Mercosur uderzy w rynek pracy

Katar otwiera się na polską żywność

»»Bunt przeciw Mercosur w UE – oglądaj „Wiadomości Agro” w telewizji wPolsce24