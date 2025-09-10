Prezydent o dronach z Rosji: „Jeszcze wiele przed nami”
To bezprecedensowy moment w historii NATO, ale też w najnowszej historii Polski – powiedział prezydent Karol Nawrocki po naruszeniu w nocy z wtorku na środę polskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjskie drony. Dodał, że należy wyciągnąć „pełne konsekwencje z tego, co się stało”.
„To jest bezprecedensowy moment w historii Sojuszu Północnoatlantyckiego, ale też w historii, tej najnowszej, Polski – mówił prezydent. – Ten atak dronów jest rzeczywiście wyjątkowy, więc musimy wyciągnąć pełne konsekwencje z tego, co się stało – dodał.
»» O ataku dronów z Rosji czytaj tutaj:
Rosyjskie drony nad Polską! Lotnictwo w akcji
Szczątki dronów. Wraki na polach i uszkodzony dom
NATO nie ma złudzeń. „Zrobili to celowo”
Podziękowania dla żołnierzy
Prezydent podziękował polskim żołnierzom oraz sojuszniczym państwom za działania podjęte w związku naruszeniem przestrzeni powietrznej.
Potwierdziliśmy, że w ramach Sojuszu Północnoatlantyckiego, za sprawą polskiego żołnierza, polskiego pilota, ale także naszych sojuszników, potrafimy reagować na tego typu sytuacje. Także w współpracy instytucji państwowych - powiedział.
Prezydent podkreślił jednak, że „jeszcze wiele przed nami” i należy zrobić „wszystko, aby do tego typu sytuacji w przyszłości nie dochodziło”.
PAP, sek
»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje
»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:
Na polską wieś ruszyła armia kontrolerów
Historyczny rekord złota: 13.000 zł za uncję!
»»Ruszają wielkie ćwiczenia armii rosyjskiej na Białorusi– oglądaj na antenie telewizji wPolsce24!
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.