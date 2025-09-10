Prezydent o dronach z Rosji: „Jeszcze wiele przed nami”

To bezprecedensowy moment w historii NATO, ale też w najnowszej historii Polski – powiedział prezydent Karol Nawrocki po naruszeniu w nocy z wtorku na środę polskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjskie drony. Dodał, że należy wyciągnąć „pełne konsekwencje z tego, co się stało”.

„To jest bezprecedensowy moment w historii Sojuszu Północnoatlantyckiego, ale też w historii, tej najnowszej, Polski – mówił prezydent. – Ten atak dronów jest rzeczywiście wyjątkowy, więc musimy wyciągnąć pełne konsekwencje z tego, co się stało – dodał.

Podziękowania dla żołnierzy

Prezydent podziękował polskim żołnierzom oraz sojuszniczym państwom za działania podjęte w związku naruszeniem przestrzeni powietrznej.

Potwierdziliśmy, że w ramach Sojuszu Północnoatlantyckiego, za sprawą polskiego żołnierza, polskiego pilota, ale także naszych sojuszników, potrafimy reagować na tego typu sytuacje. Także w współpracy instytucji państwowych - powiedział.

Prezydent podkreślił jednak, że „jeszcze wiele przed nami” i należy zrobić „wszystko, aby do tego typu sytuacji w przyszłości nie dochodziło”.

