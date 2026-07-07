Trump ogłosił. "Jeden z najmądrzejszych sprzedawców w Ameryce"

Prezydent USA Donald Trump ogłosił w poniedziałek, że największa sieć supermarketów, Walmart, obniży ceny niektórych produktów na jego prośbę z okazji 250. rocznicy niepodległości kraju. Wezwał przy tym inne firmy do podążenia za przykładem „absolutnych patriotów” z Walmartu.

„Świetna wiadomość! Właśnie zostałem poinformowany się, że jeden z największych, najlepszych i najmądrzejszych sprzedawców detalicznych w Ameryce, Walmart, znacznie obniży ceny na prośbę mojej administracji z okazji 250. rocznicy powstania naszego wspaniałego kraju” - oznajmił Trump we wpisie na swojej platformie Truth Social. Jako przykład obniżek podał prawie 15-procentową promocję na mieloną wołowinę.

Detaliści powinni pójść w jego ślady

„Walmart staje na wysokości zadania w wielkim i odważnym kierunku, a inni detaliści powinni pójść w ślady tych absolutnych Patriotów” - dodał.

W komunikacie prasowym firma powiadomiła, że obniży ceny w większości sklepów w kraju na produkty w związku z wakacjami, w tym na mieloną wołowinę (o 80 centów za funt), czipsy, kukurydzę, czy lody. W oświadczeniu nie wymieniono jednak ani rocznicy niepodległości, ani prośby prezydenta.

Obietnica Trumpa: walka ze wzrostem cen

Walka ze wzrostem cen była jedną z kluczowych obietnic wyborczych Trumpa, lecz m.in. nałożone przez niego cła oraz wojna z Iranem przyczyniły się do wzrostu inflacji, obecnie będącej na najwyższym poziomie od trzech lat.

Przełożyło się to na coraz gorsze notowania Trumpa; w czerwcowym sondażu Marist University dla publicznego medium PBS, tylko 33 proc. wyborców wyrażało zadowolenie z polityki gospodarczej prezydenta, co było najgorszym wynikiem w historii prowadzonego od 2019 r. badania.

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pap, jb