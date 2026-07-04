Kasacja oddalona, Turów uratowany

Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie oddalił w czwartek skargi kasacyjne organizacji ekologicznych i utrzymał w mocy wydany w 2020 r. rygor natychmiastowej wykonalności decyzji środowiskowej dla Kopalni Turów - podała w komunikacie PGE GiEK.

Według PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna, która jest właścicielem Kopalni Węgla Brunatnego Turów w Bogatyni, rozstrzygnięcie kończy wieloletni spór wokół decyzji środowiskowej wydanej dla odkrywki.

Dywersja ekologów ostatecznie oddalona

W 2020 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu nadał decyzji środowiskowej rygor natychmiastowej wykonalności. Decyzja została zaskarżona przez organizacje ekologiczne z Polski, Czech i Niemiec oraz samorządy z Czech i Niemiec. W 2021 r. podtrzymał ją Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska, ale jej przeciwnicy złożyli skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie. Ten w 2022 r. uchylił rygor natychmiastowej wykonalności, co z kolei zostało zaskarżone przez spółkę PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna.

Kolejnym wydarzeniem w tym kalendarium było uchylenie w 2025 r. niekorzystnego dla kopalni Turów rozstrzygnięcia WSA przez Naczelny Sąd Administracyjny. Sprawa wróciła do WSA, a wyrok tego sądu został tym razem zaskarżony przez organizacje ekologiczne.

„Ostatecznie, 2 lipca 2026 r. Naczelny Sąd Administracyjny oddalił te skargi, tym samym wieloletni spór został prawomocnie zakończony” – podała w czwartek PGE GiEK.

Elektrownia Turów jako paliwa węgla brunatnego z pobliskiej kopalni węgla brunatnego / autor: materiały prasowe PGE

2029 Megawatów dostępne do 2044 roku

Znajdująca się w południowo-zachodniej części województwa dolnośląskiego Kopalnia Węgla Brunatnego Turów dostarcza paliwo do Elektrowni Turów, której moc zainstalowana to 2029 MW. Grupa PGE GiEK planuje tam wydobycie do 2044 r.

PGE Polska Grupa Energetyczna jest spółką akcyjną notowaną na GPW, największym przedsiębiorstwem elektroenergetycznym i dostawcą energii elektrycznej oraz ciepła w Polsce. Skarb Państwa ma w PGE niecałe 61 proc. akcji.

PAP, sek

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