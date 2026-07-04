Kultowa japońska marka opuszcza Polskę

MUJI kończy działalność w Polsce po ponad 16 latach. Sklep w Warszawie pozostaje otwarty tylko do wyczerpania zapasów – podaje portal biznes.wprost.pl

Japońska marka znana jest z minimalistycznego wzornictwa i funkcjonalnych produktów do domu. W ofercie marki znajdują się m.in. artykuły papiernicze, odzież, kosmetyki, akcesoria podróżne, meble i wyposażenie wnętrz.

MUJI kończy działalność w Polsce

Muji poinformowało klientów, że od 30 czerwca oficjalnie kończy działalność w Polsce. Sklep internetowy już nie działa, natomiast stacjonarny sklep firmowy w Warszawie będzie otwarty co najmniej do 31 lipca lub do momentu sprzedaży asortymentu.

Komunikat o zakończeniu działaności przekazał polski oddział firmy w mediach społecznościowych. Podkreślono w nim, że decyzja zapadła w centrali i nie była zależna od zespołu pracującego w Polsce. Marka podziękowała klientom za wieloletnie wsparcie i obecność.

»» Więcej o czytaj na portalu biznes.wprost.pl w publikacji Uznana japońska marka wycofuje się z Polski. Ostatnia szansa na zakupy

Oprac. Sek

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