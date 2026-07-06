Taxi w stolicy: narkotyki, lewi kierowcy, fałszywe tablice

W pierwszej połowie roku przeprowadzono w Warszawie 1928 kontroli taksówek - poinformował stołeczny ratusz. Nieprawidłowości wykryto w 434 przypadkach, najczęściej kierowcy łamali prawo miejscowe i nie posiadali uprawnień.

Kontrole prowadził Wydział Ruchu Drogowego Komendy Stołecznej Policji, Nadwiślański Oddział Straży Granicznej i Mazowiecki Urząd Celno-Skarbowy.

Co wyniknęło z kontroli?

Z danych urzędu miasta wynika, że 159 kierowców naruszało przepisy prawa miejscowego, 74 osoby nie posiadały uprawnień do kierowania, a 71 kierowców nie miało przy sobie wypisu z licencji taksówkarskiej.

W wyniku kontroli:

►zatrzymano 28 osób przebywających w Polsce nielegalnie,

►16 osób poszukiwanych przez służby,

►16 osobom zatrzymano prawo jazdy,

►14 badanych kierowców było pod wpływem alkoholu lub środków odurzających,

►13 kierowców okazało fałszywe prawo jazdy.

Pozostałe wykryte nieprawidłowości to m.in. niewydanie paragonu, brak ewidencji usługi, brak kasy fiskalnej czy podrobione tablice rejestracyjne.

Taksówka idealna

Stołeczny ratusz przypomina, że wsiadając do taksówki, należy sprawdzić, czy samochód ma oznaczenia boczne na drzwiach i lampę na dachu z napisem TAXI (wymóg taksówek licencjonowanych). Oznaczenia boczne składają się z żółto-czerwonego pasa oraz numeru bocznego taksówki i herbu Warszawy. Na paragonie, który taksówkarz ma obowiązek wydać po zakończeniu kursu, powinien się znaleźć numer boczny i numer rejestracyjny pojazdu. Pasażer, który podejrzewa, że kierowca wykonujący usługę złamał przepisy, może zgłosić to do Urzędu m. st. Warszawy np. przez portal Warszawa 19115.

PAP, sek

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