Z aplikacji bankowej najchętniej korzystamy… w domu

Ponad połowa Polaków korzysta z aplikacji mobilnych banku najchętniej w domu, a jedna trzecia uważa, że ich główną zaletą jest możliwość użycia poza domem - wynika z badania Santander Consumer Banku. Użytkownicy ceną sobie m.in. łatwy dostęp do historii transakcji.

Jak wskazano w publikacji opisującej badanie, 54 proc. Polaków najchętniej otwiera aplikację w domu, aby zapłacić rachunki, zrobić zakupy online oraz zaplanować budżet.

Z kolei 31 proc. badanych oceniło, że kluczowym powodem używania aplikacji bankowych na telefonie jest wygoda korzystania z nich poza domem. Osoby te cenią sobie szybki dostęp do pieniędzy podczas codziennych płatności w sklepach stacjonarnych i punktach usługowych.

Jak korzystamy z aplikacji bankowych?

Z jednej aplikacji bankowej korzysta 51 proc. ankietowanych, a 49 proc. używa kilku. Wiele takich rozwiązań ma 65 proc. trzydziestolatków i 57 proc. mieszkańców metropolii o populacji powyżej 250 tys. Przywiązanie do jednej aplikacji bankowej rośnie m.in. wraz z wiekiem - takie podejście zadeklarowało 69 proc. seniorów oraz po 54 proc. mieszkańców wsi i małych miast.

Dla 70 proc. klientów jedną z najważniejszych cech jest łatwy dostęp do historii transakcji, dla 64 proc. - możliwość załatwiania wszystkich spraw bez wizyty w oddziale banku, a tyle samo wskazało, że jest nią łatwe zarządzanie kartami i kredytami. Z kolei 62 proc. osób wśród priorytetów bankowości mobilnej wymieniło możliwość zlecania przelewów, a 55 proc. - powiadomienia na telefonie o transakcjach i wpływach.

W publikacji zwrócono uwagę, że 55 proc. ankietowanych korzysta z aplikacji tego banku, w którym ma rachunek, na który otrzymuje emeryturę lub wynagrodzenie.

Badanie zostało zrealizowane na zlecenie Santander Consumer Banku metodą CATI przeprowadzonych przez Instytut Badań Rynkowych i Społecznych (IBRiS) w dniach 7-20 maja br. wśród 1000 dorosłych Polaków.

PAP, sek

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