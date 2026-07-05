Trump funduje po 1000 dolarów. Kto i na co je dostanie?

W Stanach Zjednoczonych w sobotę, gdy obchodzony jest Dzień Niepodległości, ruszył program „Konta Trumpa”. W ramach tej inicjatywy dzieci urodzone w USA w latach 2025-2028 otrzymają od państwa po 1000 dolarów na konta inwestycyjne.

Resort skarbu USA podkreśla, że uruchomił program, by upamiętnić 250. rocznicę powstania Stanów Zjednoczonych. Jak zaznaczono, jest to platforma oszczędnościowo-inwestycyjna, „której celem jest zapewnienie przyszłym pokoleniom Amerykanów udziału w amerykańskiej gospodarce już od pierwszego dnia życia”.

Kto jest uprawniony do otrzymania kwoty 1000 dolarów?

Konta są dostępne dla:

►wszystkich osób poniżej 18. roku życia,

►posiadających numer identyfikacyjny Social Security.

Dodatkowo w ramach programu dzieci urodzone w USA między styczniem 2025 r. i końcem 2028 r. otrzymają od resortu finansów Stanów Zjednoczonych na założone konta po 1000 dolarów.

Pieniądze mogą być wypłacone po 18. urodzinach. Zgromadzone środki mogą zostać wtedy wykorzystane na:

►pokrycie kosztów związanych z edukacją,

►zakup domu,

►rozpoczęcie działalności gospodarczej.

Otwarto już 6 mln kont Trumpa

To piękna rzecz – powiedział prezydent Donald Trump w czwartek w wywiadzie dla CNBC. - To dziecko, które nie miało żadnych pieniędzy, kiedy to dziecko stanie się mężczyzną lub kobietą, może mieć setki tysięcy dolarów, a może nawet więcej - podkreślił.

Według resortu dotychczas otwarto ponad 6 mln tzw. kont Trumpa, a 1,4 mln z nich kwalifikuje się do wpłaty 1000 dolarów. Ponad 50 firm zgłosiło chęć wpłacenia środków na konta dzieci ich pracowników.

Z Waszyngtonu Natalia Dziurdzińska (PAP), sek

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