Drony z Ukrainy dla USA

Ukraina już oficjalnie staje się eksporterem broni do Stanów Zjednoczonych. Pierwsze dostawy obejmują drony.

Po zapowiedziach sprzed kilku dni, że Ukraina zamierza wprowadzić przepisy umożliwiające eksport uzbrojenia, jest już pierwsza dostawa. Jak informuje portal UBN.News Państwowa Służba Kontroli Eksportu Ukrainy po raz pierwszy zezwoliła na sprzedaż dronów bojowych za granicą. Pozwolenie otrzymała firma F-Drones, a odbiorcą są Stany Zjednoczone i na początek trafi tam dwa tysiące tych urządzeń. Dotychczas, jak wskazuje portal, władze zezwalały tylko na eksport „pojedynczych technologii lub podzespołów”. Eksport odbywa się ramach realizowanego przez Pentagon gigantycznego Drone Dominance Program, o wartości miliarda dolarów, który ma pomóc armii USA pozyskać nie tylko gotowy sprzęt, ale także technologie i uruchomić rodzimą produkcję. Współpraca Ukraińców z Amerykanami rozwija się bardzo dobrze. Ukraińska firma Defense Drones (UDD) buduje duże centrum montażowo-produkcyjne w Holland w stanie Ohio, aby produkować drony FPV na terytorium USA. Inne podmioty zabiegają o zamówienia w USA, jak choćby General Chereshnia – firma znana z produkcji dronów przechwytujących, która przeszła do kolejnej rundy przetargowej w USA.

Ukraińcy produkują tyle dronów, że zostaje im na eksport

Równocześnie kilka dni temu rząd w Kijowie ostatecznie określił zasady działania „mechanizmu kontrolowanego eksportu ukraińskiej broni i technologii obronnych do krajów partnerskich”. I już podpisano pierwsze sześć umów w sprawie dronów. W ramach umów, które ukraińskie firmy mogą zwierać z partnerami na 10 lat możliwy jest nie tylko eksport uzbrojenia, ale także wybór lokalizacji do produkcji oraz szeroko zakrojoną współpracę w przemyśle obronnym.

Niezależnie od tego władze Ukrainy już wcześniej zadbały w wielu krajach europejskich o umowy partnerskie dla swoich firm szczególnie w zakresie technologii dronowych.

Agnieszka Łakoma

»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

Sprzedaż Torpolu, czyli wraca stary numer Tuska

Aż 725 tys. zł dla minister zdrowia. „Jest lepsza od Kacprzyka”

DHL reaguje na nasz artykuł. Usunięto ogłoszenie rekrutacyjne

»»Koszmarny błąd w Szpitalu Południowym przy in vitro – oglądaj w telewizji wPolsce24