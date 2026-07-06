CD Projekt sprzedał 40 mln egzemplarzy flagowej gry

CD Projekt osiągnął 40 mln sprzedanych kopii gry „Cyberpunk 2077”. „Populacja Night City: 40 milionów marzycieli. Dziękujemy wszystkim za pomoc w osiągnięciu tego niesamowitego kamienia milowego!” - czytamy w profilu LinkedIn spółki.

Jak podano, jest to stan na 3 lipca 2026 r. Liczba obejmuje: podstawową wersję gry, sprzedaż w pakiecie Cyberpunk 2077: Ultimate Edition.

„40 milionów sprzedanych egzemplarzy pokazuje niesamowitą i trwałą siłę Cyberpunka 2077 i jest dowodem na to, co CD Projekt robi najlepiej - tworzenie wysokiej jakości, wciągających historii, które sprawiają, że gracze wracają do nich przez lata. To świetna podstawa dla naszych nadchodzących projektów w tym uniwersum, w tym anime Cyberpunk: Edgerunners 2, które pojawi się tej jesieni” - powiedział JointCEO CD Projekt Michał Nowakowski.

CD Projekt to notowany na GPW deweloper gier wideo z gatunku RPG. Sztandarowymi produkcjami studia CD Projekt RED jest seria „Wiedźmin” oraz „Cyberpunk 2077”.

ISBnews, sek

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