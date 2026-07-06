Polak produkuje dwa razy więcej od Niemca, a zarobi znacznie mniej

Pracownicy fabryki MAN w Niepołomicach w Małopolsce przygotowują się do sporu zbiorowego i nie wykluczają strajku. Wskazują na dużą różnicę w premii rocznej: w Polsce ma to być 1,5 tys. zł brutto, a w Niemczech 1,6 tys. euro (ok. 6,8 tys. zł) - podaje krakowska „Gazeta Wyborcza” – relacjonuje portal money.pl

W zakładzie MAN Trucks w podkrakowskich Niepołomicach zapowiedź wysokości tegorocznej premii stała się punktem zapalnym w rozmowach z pracodawcą. Pracownicy mówią o poczuciu nierównego traktowania i podkreślają, że skala produkcji w Polsce ma być większa niż w niemieckiej fabryce – pisze money.pl.

Polacy są od Niemców ponad dwa razy bardziej wydajni…

Zatrudnieni przy produkcji ciężarówek twierdzą, że na jednej zmianie w Niepołomicach powstaje 105 pojazdów, podczas gdy w analogicznym czasie w Niemczech jest ich 40. Pracownicy podkreślają jednak, że różnice w wynagrodzeniach były im znane wcześniej, ale tegoroczna dysproporcja w premii stała się dla wielu nie do zaakceptowania.

a zarobią wielokrotnie mniej

Związkowcy wskazują, że w Polsce pracownicy mają dostać po 1,5 tys. zł brutto, a w Niemczech po 1632 euro, co w przeliczeniu ma dawać niemal 7 tys. zł.Dodatkowo oburzenie ma budzić informacja, że uczniowie i studenci zatrudnieni w niemieckim zakładzie mają otrzymać po 365 euro, czyli kwotę porównywaną przez pracowników do premii dla osób z doświadczeniem w Polsce.

»» Więcej o sytuacji w fabryce niemieckich ciężarówek czytaj na portalu money.pl w publikacji Grożą strajkiem w fabryce MAN. Bo Niemcy zarabiają więcej

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