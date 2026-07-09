Forum Ekonomiczne w Karpaczu już za dwa miesiące

Już tylko dwa miesiące dzielą nas od rozpoczęcia XXXV Forum Ekonomicznego w Karpaczu. We wtorek 8 września o godzinie 12 zaprezentowany zostanie raport Szkoły Głównej Handlowej i Forum Ekonomicznego, w którym badacze z SGH przedstawią najważniejsze zagadnienia dotyczące krajów Europy Środkowo-Wschodniej. Raport to także propozycje rozwiązań i rekomendacje, które mogą być pomocne przy podejmowaniu decyzji na poziomie rządowym i samorządowym.

Forum Ekonomiczne to najważniejsze wydarzenie na mapie Europy Środkowo-Wschodniej, które przyciągnie na Dolny Śląsk ponad 6000 liderów opinii, władze polityczne i samorządowe, a także przedstawicieli biznesu, nauki i kultury.

W czasie trzech dni obrad pod hasłem „Architektura nowego porządku - stabilność w czasach zmian” odbędzie się ponad 600 paneli, debat, warsztatów, prezentacji, rozmów specjalnych i spotkań autorskich.

„Kluczowe stają się dzisiaj bezpieczeństwo energetyczne, odporność gospodarek oraz rozwój technologii strategicznych. Stabilność w czasach zmian wymaga więc elastycznych instytucji, zdolności do dialogu oraz wspólnego reagowania na kryzysy globalne” - podkreśla Zygmunt Berdychowski, przewodniczący Rady Programowej Forum Ekonomicznego w Karpaczu.

Nadchodzące spotkanie w Karpaczu przypada na czas głębokich transformacji systemowych, w których Europa Środkowo-Wschodnia przestaje być jedynie obserwatorem, a staje się kluczowym kreatorem globalnych trendów. To właśnie tutaj, w sercu Dolnego Śląska, padną kluczowe deklaracje dotyczące kierunków rozwoju gospodarczego całego regionu na najbliższe lata. Udział w dyskusjach najwyższych rangą decydentów gwarantuje, że wypracowane w Karpaczu wnioski będą miały bezpośredni wpływ na kształtowanie unijnych polityk gospodarczych i strategii bezpieczeństwa.

Forum Polska-Czechy

Jedną ze ścieżek tematycznych będzie Forum Polska-Czechy, skupiające się na dwustronnych relacjach obu krajów w zakresie transformacji energetycznej, rozwoju infrastruktury oraz budowania odporności społeczno-gospodarczej. W ramach siedmiu dedykowanych paneli kompleksowo omówione zostaną m.in. kwestie przyszłości transportu kolejowego, turystyki oraz sojuszu energetycznego opartego na atomie i OZE. W merytorycznych dyskusjach wezmą udział wybitni eksperci i politycy, m.in. były premier Republiki Czeskiej Mirek Topolánek, były wicepremier Cyril Svoboda, wiceminister przemysłu i handlu Jan Sechter, dyrektor Zarządu Infrastruktury Kolejowej Radek Čech oraz Jan Mládek, dyrektor czeskiego Instytutu Ekonomii Stosowanej.

Ponad 350 partnerów

Forum Ekonomiczne w Karpaczu to kluczowe centrum networkingu w Polsce. O wyjątkowej skali wydarzenia świadczą zeszłoroczne statystyki: konferencję współtworzyło 355 partnerów, w tym 146 partnerów biznesowych, 110 partnerów instytucjonalnych oraz 83 partnerów medialnych.

Głównym partnerem Forum Ekonomicznego w Karpaczu jest Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, partnerem strategicznym jest Hotel Gołębiewski, miastem gospodarzem jest Karpacz, głównym partnerem merytorycznym jest SGH, partnerami są także Miasto Wrocław oraz Port Lotniczy Wrocław.

Rejestracja na Forum już trwa. Dołącz do grona liderów świata polityki, biznesu, nauki i kultury, by dyskutować o przyszłości Europy.

Szczegóły oraz formularz zgłoszeniowy dostępne są na oficjalnej stronie: www.forum-ekonomiczne.pl.

Źródło informacji: Fundacja Instytut Studiów Wschodnich

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