Samorząd w czasach niepewności - lokalne odpowiedzi na globalne wyzwania

Współczesne wyzwania o charakterze globalnym – takie jak wojna w Ukrainie, zmiany klimatyczne, transformacja energetyczna czy gospodarka odpadami – stają się codziennością dla społeczności lokalnych. Możliwość skutecznego i sprawnego rozwiązywania tych problemów wynika z dzielenia się dobrymi praktykami, współpracy oraz wykorzystywania efektu synergii miedzy samorządami. Jedną z wiodących platform dialogu sprzyjających takiej wymianie doświadczeń będzie XI Europejski Kongres Samorządów, który odbędzie się w dniach 2–3 marca 2026 roku w Mikołajkach.

Rekordowa frekwencja podczas Europejskiego Kongresu Samorządów

Wydarzenie zgromadzi ponad 3000 gości, w tym liderów samorządów z Polski i Europy, przedstawicieli administracji centralnej i lokalnej, organizacji pozarządowych, świata nauki, biznesu oraz ekspertów z kilkudziesięciu krajów. Ostatnia, jubileuszowa X edycja EKS przyciągnęła rekordową liczbę przedstawicieli administracji centralnej, samorządów oraz liderów biznesu. Wśród gości znaleźli się m.in. Władysław Kosiniak-Kamysz, Wicepremier i Minister Obrony Narodowej, Krzysztof Gawkowski, Wicepremier i Minister Cyfryzacji, Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej czy Marcin Kulasek, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego. W Kongresie uczestniczyło także wielu parlamentarzystów, m.in.: Krzysztof Bosak – Wicemarszałek Sejmu RP, senator Krzysztof Kwiatkowski oraz poseł Mateusz Morawiecki, wiceprzewodniczący partii Prawo i Sprawiedliwość. Do najciekawszych wydarzeń należy zaliczyć spotkania z Magdaleną Biejat, wicemarszałek Senatu i kandydatką Nowej Lewicy na urząd prezydenta oraz Karolem Nawrockim – kandydatem obywatelskim na urząd prezydenta.

EKS to także największa międzynarodowa konferencja samorządowa w Polsce. W jubileuszowej edycji uczestniczyło ponad 450 gości z 40 krajów – głównie z Europy, ale także z Azji i USA.

Sesja plenarna X Europejskiego Kongresu Samorządów / autor: materiały prasowe Forum Ekonomiczne

Największa reprezentacja samorządu terytorialnego w Polsce

W X Kongresie uczestniczyło ponad 1000 samorządowców, w tym: 71 prezydentów, 186 burmistrzów, 113 starostów i 176 wójtów. Rosnąca od dekady skala wydarzenia oraz ranga jego gości czynią kongres jednym z najważniejszych miejsc spotkań przedstawicieli samorządu terytorialnego z liderami życia politycznego, gospodarczego i naukowego.

Uczestniczy poprzednich edycji podkreślali przede wszystkim, że istotną zaletą wydarzenia jest możliwość nawiązania nowych kontaktów, wymiana dobrych praktyk oraz udział w dyskusjach dotyczących rozwiązań wobec aktualnych i planowanych regulacji prawnych. Dużą wartością jest też międzynarodowy charakter konferencji, dzięki któremu prezentowane są innowacyjne rozwiązania mogące pomóc w rozwiązywaniu lokalnych problemów w Polsce.

Sesja plenarna X Europejskiego Kongresu Samorządów / autor: materiały prasowe Forum Ekonomiczne

Partnerzy Europejskiego Kongresu Samorządów

W ubiegłym roku na Kongres przyjechało ponad 2800 gości i dziennikarzy.Odnotowano również rekordową liczbę – ponad 160 partnerów, w tym firm, instytucji, stowarzyszeń i redakcji. Tak duża reprezentacja wszystkich sektorów umożliwiła wyjątkowo szeroką wymianę doświadczeń i kontaktów między liderami samorządów, administracji centralnej oraz biznesu.

EKS dowiódł, że samorządy są nie tylko fundamentem, ale także kluczowym motorem rozwoju w dobie globalnych wyzwań. Partnerzy, pytani o powody zaangażowania, podkreślali przede wszystkim liczną obecność przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, udział osóbi instytucji wpływających na kierunki rozwoju europejskiej samorządności oraz aktualność, różnorodność i wagę poruszanych tematów.

Program EKS obejmuje ponad 250 wydarzeń – sesji plenarnych, paneli, debat, warsztatów, prezentacji i spotkań autorskich – podzielonych na osiem ścieżek tematycznych:Polityka i Bezpieczeństwo, Zrównoważony Rozwój, Inwestycje Regionalne, Gospodarka i Finanse, Społeczeństwo, Zdrowie, Cyfrowy Samorząd, Kultura, Rekreacja i Turystyka. Przewidziano także wydarzenia specjalne, w tym ponad 20 spotkań autorskich.

Zapraszamy do rejestracji: XI Europejski Kongres Samorządów

Więcej informacji: www.forum-ekonomiczne.pl