15 kwietnia w Gdyni Forum Dronowe AMW UAV Forum 2026

Już 15 kwietnia w Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni odbędzie się jedno z najważniejszych wydarzeń w Polsce poświęconych rozwojowi systemów bezzałogowych - AMW UAV Forum 2026. Organizatorem wydarzenia jest KPH Group Sp. z o.o., wydawca „Gazety Morskiej” i Daily Mare, razem z Akademią Marynarki Wojennej, Wydziałem Nauk Humanistycznych i Społecznych AMW oraz we współpracy z Bałtyckim Klastrem Morskim i Kosmicznym.

Forum odbywa się pod honorowymi patronatami: Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Obrony Narodowej - Władysława Kosiniaka-Kamysza, Ministra Aktywów Państwowych - Wojciecha Balczuna, Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi - Stefana Krajewskiego, Szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego - prof. Sławomira Cenckiewicza, Wojewody Pomorskiej - Beaty Rutkiewicz, Marszałka Województwa Pomorskiego - Mieczysława Struka, Prezydent Miasta Gdyni - Aleksandry Kosiorek.

AMW UAV Forum to platforma wymiany wiedzy i doświadczeń dla przedstawicieli sił zbrojnych, przemysłu, środowiska naukowego oraz administracji publicznej. W programie przewidziano cztery panele tematyczne, podczas których eksperci omówią: nowoczesne technologie UAV, UGV i USV, integrację wielodomenową oraz praktyczne wnioski z aktualnych konfliktów zbrojnych.

Wiodącymi tematami będą systemy wielodomenowe, autonomiczne oraz wspierane sztuczną inteligencją, a także rozwój koncepcji „system-of-systems”, umożliwiającej integrację platform powietrznych, lądowych i morskich. Istotne miejsce zajmą technologie przeciwdziałania zagrożeniom bezzałogowym oraz ochrona infrastruktury krytycznej.

Forum poruszy również społeczne i cywilne aspekty „rewolucji dronowej”. Od zastosowań w monitoringu środowiska i rolnictwie precyzyjnym, po codzienne operacje policji i służb publicznych.

Na koniec AMW UAV Forum zaprezentowana zostanie idea ARMA Forum, inicjatywy mającej na celu stworzenie stałej platformy eksperckiej w Polsce, integrującej środowisko bezzałogowe, przemysł, naukę i administrację. Uczestnicy zostaną zaproszeni do współtworzenia publikacji pokonferencyjnej, w tym strategicznego raportu „Przyszłość systemów bezzałogowych”.

Rejestracja na forum dostępna jest na stronie wydarzenia - forumdronowe.pl/rejestracja

Partnerzy wydarzenia: WB Group S.A., Radmor S.A., Fundacja Żelazny, Izba Gospodarczo-Handlowa, Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa SAR, Kancelaria Doradcza Krzysztofa Mikietyńskiego.

Partnerzy medialni: wPolsce24, tygodnik „SIECI”, portal wGospodarce.pl, Defence24, Dziennik Bałtycki, Defence Channel, Polska Zbrojna, Radio Gdańsk.

Szczegóły wydarzenia

• Data: 15 kwietnia 2026 r.

• Miejsce: Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni, Audytorium Biblioteki Głównej.

• Organizator: KPH Group Sp. z o.o.

• Współorganizator: Akademia Marynarki Wojennej, Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych AMW, Bałtycki Klaster Morski i Kosmiczny.

• Rejestracja uczestników: od godz. 8:00 przy wejściu do Biblioteki Głównej AMW.

Więcej informacji o programie i prelegentach dostępne jest na stronie organizatora oraz w mediach branżowych.

AMW UAV Forum 2026 to nie tylko konferencja, to przestrzeń, w której kształtują się kierunki rozwoju technologii, współpracy międzysektorowej i przyszłych rozwiązań w obszarze systemów bezzałogowych w Polsce i Europie.

Źródło: materiały prasowe

»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje