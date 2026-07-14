XXXV Forum Ekonomiczne w Karpaczu coraz bliżej

W dniach 8–10 września Karpacz ponownie stanie się miejscem spotkań najważniejszych przedstawicieli świata polityki, biznesu, nauki i kultury. XXXV edycja Forum Ekonomicznego zgromadzi ponad 6000 uczestników z ponad 60 krajów, oferując przeszło 600 debat, paneli, warsztatów, prezentacji, rozmów specjalnych i spotkań autorskich. Tylko do końca lipca obowiązują niższe opłaty rejestracyjne.

Program tegorocznego Forum obejmie najważniejsze wyzwania współczesnego świata – od geopolityki i bezpieczeństwa, przez transformację gospodarczą i rozwój technologii, po sztuczną inteligencję, zrównoważony rozwój oraz przyszłość Europy.

Wysoka ranga gości zagranicznych

Wśród gości specjalnych znajdą się wybitni eksperci i liderzy opinii z całego świata. Do Karpacza przyjedzie m.in. Mads Nissen, wielokrotny laureat World Press Photo, którego nagradzane fotografie będzie można zobaczyć na specjalnej wystawie. W wydarzeniu weźmie udział także amerykański geopolityk i publicysta Hal Brands, profesor Johns Hopkins University i komentator Bloomberg Opinion.

Tematyce nowych technologii i sztucznej inteligencji poświęcone będą wystąpienia prof. Nicole Alexander, byłej dyrektorki globalnego marketingu Meta, obecnie wykładającej na Columbia University i New York University. O przyszłości przemysłu kosmicznego i geopolityce kosmosu opowie włoski dziennikarz Emilio Cozzi, szef działu ekonomii kosmicznej „Forbes Italia”.

Forum będzie również przestrzenią rozmów o odpowiedzialności społecznej, architekturze i pamięci historycznej. Wśród prelegentów znajdą się Sera Koulabdara, prezes organizacji Legacies of War, światowej sławy architekt Jeanne Gang, a także prof. Dirk Oschmann, autor bestsellerowej książki poświęconej współczesnym podziałom społecznym w Niemczech.

Do grona gości dołączy również prof. Asim Khwaja z Harvard Kennedy School, który przedstawi perspektywy rozwoju na styku sztucznej inteligencji i technologii kwantowych.

Prestiżowe spotkania autorskie

Spotkania autorskie od lat należą do najbardziej cenionych wydarzeń towarzyszących Forum Ekonomicznemu i Europejskiemu Kongresowi Samorządów. Tegoroczna edycja obejmie blisko 40 spotkań, w tym 10 z autorami zagranicznymi, poświęconych najważniejszym publikacjom z zakresu polityki, gospodarki, społeczeństwa i nowych technologii. Uczestnicy będą mieli okazję nie tylko porozmawiać z autorami, ale także zdobyć egzemplarze książek z dedykacjami.

W programie znajdą się m.in. premiery i spotkania wokół książek: „Alfabet Millera” Leszka Millera i Jacka Prusinowskiego, „Niebezpieczne bezpieczeństwo” prof. Grzegorza W. Kołodki, „Przywróceni do życia. Pokonać samobójstwo” dr Halszki Witkowskiej, „Agent. Moja prawda o Lewym, pieniądzach i manipulacji” Cezarego Kucharskiego i Krzysztofa Pyzi oraz publikacji poświęconych sztucznej inteligencji, geopolityce i współczesnym wyzwaniom społecznym.

Tylko do końca lipca niższe opłaty rejestracyjne

Tylko do końca lipca obowiązują niższe opłaty rejestracyjne. Od 3 sierpnia stawki rosną średnio o ok. 20 proc. w zależności od branży, którą reprezentuje uczestnik konferencji. Podczas rejestracji można skorzystać także z szerokiej oferty zakwaterowania gwarantującej wysoką jakość usług w hotelach od lat współpracujących z Forum. Goście hoteli mają zapewniony bezpłatny transport do Centrum Konferencyjnego.

Forum Ekonomiczne w Karpaczu od lat pozostaje jedną z najważniejszych platform dialogu w Europie Środkowo-Wschodniej, gromadząc liderów i ekspertów, którzy wspólnie wypracowują odpowiedzi na kluczowe wyzwania stojące przed Europą i światem.

Głównym Partnerem Forum Ekonomicznego w Karpaczu jest Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego. Organizatorem Forum Ekonomicznego jest Fundacja Instytut Studiów Wschodnich. Misja Fundacji to tworzenie platformy dialogu i współpracy między kluczowymi sektorami z Polski i zagranicy, celem wzmocnienia pozycji międzynarodowej Polski i zwiększenia napływu Bezpośrednich Inwestycji Zagranicznych (BIZ), a także troska o lokalne społeczności.

Dołącz do grona liderów świata polityki, biznesu, nauki i kultury, by dyskutować o przyszłości Polski, Europy i świata.

Szczegóły i formularz zgłoszeniowy: www.forum-ekonomiczne.pl

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