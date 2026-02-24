Prezydent Karol Nawrocki gościem XI Europejskiego Kongresu Samorządów w Mikołajkach
Prezydent Karol Nawrocki będzie gościem XI EKS w Mikołajkach, największej międzynarodowej konferencji samorządowej w Polsce. Na kongres zgłosiła się rekordowa liczba 3000 gości. Udział zapowiedzieli m.in.: Krzysztof Bosak, Wicemarszałek Sejmu RP, Mateusz Morawiecki, poseł i wiceprzewodniczący partii Prawo i Sprawiedliwość, Jerzy Buzek, były Prezes Rady Ministrów (1997-2001), oraz Leszek Miller, były Prezes Rady Ministrów (2001-2004).
Rekordowa liczba gości
Na 7 dni przed rozpoczęciem XI EKS zgłosiło się już ponad 3000 gości, w tym liderów z różnych sektorów: samorządu, polityki, biznesu, nauki i kultury. Program kongresu obejmuje ponad 250 wydarzeń, w tym panele, warsztaty, debaty i sesje plenarne.
Oprócz prezydenta Karola Nawrockiego, w XI edycji EKS wezmą udział także m.in. wicepremier Krzysztof Gawkowski, ministrowie: Stefan Krajewski (rolnictwa), Marcin Kulasek (nauki), Paulina Piechna-Więckiewicz (edukacji) oraz Stanisław Bukowiec (przeciwdziałanie wykluczeniu komunikacyjnemu), a także Bożena Żelazowska i Maciej Wróbel z Ministerstwa Kultury.
Hasło przewodnie
Tegoroczny Kongres będzie przebiegał pod hasłem „Samorząd w czasach niepewności - lokalne odpowiedzi na globalne wyzwania.”
Spotkanie z Prezydentem
Uczestnicy konferencji będą mogli wziąć udział w spotkaniu z Prezydentem, zaplanowanym na poniedziałek, 2 marca w Hotelu Gołębiewskim.
Organizator - Hotel Gołębiewski w Mikołajkach
Organizatorem XI Europejskiego Kongresu Samorządów w Hotelu Gołębiewski w Mikołajkach jest Fundacja Instytut Studiów Wschodnich – twórca Forum Ekonomicznego w Karpaczu. Głównym partnerem Kongresu jest Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
