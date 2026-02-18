CONNECT AVIATION 2026 rozpoczął się w Lublinie

Władze Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego i Miasta Lublin powitały dziś globalną społeczność lotniczą podczas otwarcia 23. edycji CONNECT AVIATION. Ponad 800 przedstawicieli firm linii lotniczych, lotnisk, organizacji turystycznych oraz branżowych z niemal 60 krajów bierze udział w trzydniowym wydarzeniu, które potrwa do 19 lutego 2026 roku.

Inauguracyjna sesja zgromadziła kluczowe postacie z branży lotniczej oraz władz lokalnych, aby podkreślić strategiczny potencjał Lublina jako rozwijającego się centrum turystyki, biznesu i łączności lotniczej.

Energia panująca dziś w Lublinie jest naprawdę inspirująca. CONNECT 2026 rozpoczął się mocnym akcentem, a przez najbliższe trzy dni wydarzenie zapewni wysokiej jakości środowisko do dyskusji biznesowych, spotkań strategicznych oraz możliwości rozwoju tras. Organizacja CONNECT w Lublinie podkreśla ambicję miasta do wzmocnienia swojej pozycji w europejskiej łączności lotniczej i pokazuje potencjał Województwa Lubelskiego – powiedziała Karin Butot, dyrektor generalna CONNECT Aviation.

Wydarzenie oficjalnie otworzył Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski.

Cieszę się, że możemy gościć uczestników konferencji CONNECT AVIATION 2026. Warto podkreślić, że wydarzenie odbywa się po raz pierwszy w Polsce i w Lublinie. Obecność w stolicy województwa decydentów z branży lotniczej jest ważnym krokiem do zwiększenia rozpoznawalności Lubelskiego i stanowi impuls rozwojowy dla firm, uczelni, instytucji kultury oraz mieszkańców regionu. To unikatowa szansa na zaprezentowanie naszego potencjału inwestycyjnego i turystycznego oraz promocję Portu Lotniczego Lublin w zakresie rozwijania sitki połączeń oraz nawiązywania kontaktów biznesowych, które w dłuższej perspektywie mogą znacząco poszerzyć możliwości eksportowe lubelskich producentów – powiedział Marszałek Województwa Lubelskiego.

CONNECT w Lublinie oznacza przełomowy moment – po raz pierwszy w historii to prestiżowe forum odbywa się w Polsce, stawiając nasze miasto w centrum uwagi międzynarodowego sektora lotniczego. Wydarzenie to potwierdza pozycję Lublina jako najszybciej rozwijającego się miasta we wschodniej Polsce oraz strategicznego węzła na wschodniej granicy Unii Europejskiej. Organizacja kongresu w okresie poprzedzającym obchody Europejskiej Stolicy Kultury daje wyjątkową okazję do zaprezentowania potencjału miasta i zachęcenia przedstawicieli branży lotniczej do uruchomienia działalności na lotnisku w Lublinie. Jestem przekonany, że dyskusje przeprowadzone podczas kongresu przyczynią się do rozwoju sieci tras, odpowiadając na rosnące zainteresowanie podróżnych z całej Europy i świata. Będzie to szczególnie istotne w świetle przewidywanego wzrostu ruchu turystycznego w 2029 roku – dodał zastępca prezydenta Lublina, Mariusz Banach.

Po otwarciu delegaci od razu przeszli do networkingu. Przed wydarzeniem, za pośrednictwem specjalnej platformy, zgłoszono ponad 4000 rezerwacji na spotkania, co sprawiło, że w saloniku Airline Lounge panowała atmosfera ogromnego oczekiwania. Strefę wystawową wypełniły pokazy na żywo, dzięki czemu uczestnicy mieli szansę odkryć wiele produktów i bezpośrednio porozmawiać z wystawcami. Część konferencyjna oferowała angażujące dyskusje panelowe i inspirujące sesje tematyczne, poruszające tematy od zrównoważonego rozwoju w lotnictwie po rozwój tras. Dzięki temu każda dyskusja była ukierunkowana na przyszłość branży. Lubelskie Centrum Konferencyjne w Lublinie zaoferowało uczestnikom przestrzeń służącą wspieraniu interakcji i współpracy.

To wielki zaszczyt gościć CONNECT 2026 w województwie lubelskim. Od lat nasz region systematycznie wzmacnia swoją pozycję jako dynamiczne centrum biznesowe i kulturalne Europy Wschodniej, a przyjęcie tak prestiżowego wydarzenia jest wyraźnym potwierdzeniem tego kierunku. Cieszymy się, że przedstawiciele globalnego przemysłu lotniczego będą mieli okazję doświadczyć energii Lubelskiego Centrum Konferencyjnego w Lublinie – obiektu wielokrotnie uznawanego w międzynarodowym rankingu Meeting Star jako Najlepsze Centrum Konferencyjne w Europie. Tytuł ten został ponownie potwierdzony w zeszłym tygodniu w Lublanie – powiedział Aleksander Batorski, dyrektor Lubelskiego Centrum Konferencyjnego w Lublinie.

Przed wydarzeniem delegaci mogli uczestniczyć w wycieczkach z przewodnikiem, prezentujących bogactwo kulturowe Lublina i województwa lubelskiego, historyczną architekturę oraz dziedzictwo kulinarne, podkreślając atrakcyjność regionu zarówno dla linii lotniczych, jak i podróżnych.

Lotnisko Lublin, obsługujące ponad 2 miliony mieszkańców regionu, reprezentuje rozwijającą się sieć transportową, która wspiera lokalny rozwój gospodarczy i wzmacnia pozycję Lublina jako kluczowego punktu wejścia do Europy Wschodniej. Przy rekordowej liczbie blisko 500 000 pasażerów obsłużonych w 2025 roku lotnisko stale odgrywa kluczową rolę w łączeniu regionu z rynkami światowymi.

O forum CONNECT ROUTE DEVELOPMENT

CONNECT to niezależne forum dla rozwoju tras lotniczych, dostarczające lotniskom i ich regionom ramy do rozwoju działalności gospodarczej. Odbywający się od ponad dwudziestu lat CONNECT jest uznanym wydarzeniem poświęconym rozwojowi tras, skierowanym do linii lotniczych, lotnisk, organizacji turystycznych oraz dostawców branżowych. Polska nigdy wcześniej nie gościła CONNECT Aviation.

