Podaż pieniądza: skąd tak wielka fala gotówki w marcu?

Na koniec marca 2026 r. wartość podaży pieniądza wyniosła 2 bln 804,4 mld zł i była o 42,7 mld zł wyższa niż na koniec lutego 2026 r. – podał w czwartek Narodowy Bank Polski.

NBP poinformował również, że wzrost podaży pieniądza była spowodowana głównie wzrostem wartości depozytów i innych zobowiązań wobec sektora gospodarstw domowych oraz pieniądza gotówkowego w obiegu. „Wartość pieniądza gotówkowego w obiegu wzrosła o 8,4 mld zł, tj. 1,8 proc., do poziomu 468,0 mld zł” – wskazano w komunikacie banku centralnego

„W marcu 2026 r. wartość zaliczanych do podaży pieniądza M3 depozytów i innych zobowiązań w sektorze gospodarstw domowych wzrosła o 19,1 mld zł, tj. 1,3 proc., do poziomu 1 480,9 mld zł, w sektorze funduszy zabezpieczenia społecznego o 3,9 mld zł, tj. 35,5 proc., do poziomu 15,0 mld zł, a w sektorze instytucji samorządowych o 2,9 mld zł, tj. 2,3 proc., do poziomu 126,9 mld zł. Wartość pieniądza gotówkowego w obiegu wzrosła o 8,4 mld zł, tj. 1,8 proc., do poziomu 468,0 mld zł” – wskazano w komunikacie banku centralnego.

Z danych NBP wynika, że w marcu zadłużenie netto sektora instytucji rządowych szczebla centralnego zwiększyło się o 10,1 mld zł, a więc o 1,6 proc., do poziomu 627,9 mld zł. Zadłużenie sektora pozostałych instytucji finansowych wzrosło o 8 mld zł (o 3,7 proc.) do 220,7 mld zł, sektora gospodarstw domowych o 6,5 mld zł (o 0,8 proc.) do 843,1 mld zł, a sektora przedsiębiorstw niefinansowych o 5,5 mld zł, (o 1,2 proc.) do poziomu 479,2 mld zł.

Analitycy Banku Pekao: czy to zapowiedź presji inflacyjnej? Nie

OK, spodziewaliśmy przyrostu podaży pieniądza o 11 proc. w skali roku (konsensus: 10,7 proc.), ale 11,5 proc. r/r zaskoczyło nawet nas – napisali w komentarzu na X analitycy Banku Pekao.

W strukturze podaży warto odnotować imponujący wzrost gotówki w obiegu (+15,9 proc. r/r), która od stycznia dołożyła już 12,4 mld PLN. Akcja kredytowa dorzuciła tu swoje trzy grosze (a może nawet 12 groszy…?). Boom inwestycyjny jest faktem, z portfelem kredytów inwestycyjnych rosnącym od początku roku w dwucyfrowym tempie (w marcu: +15,2 proc. r/r).

Czy dwucyfrowy wzrost pieniądza w obiegu oznacza presję inflacyjną? Krótko: nie.

Trochę dłużej: presja płacowa jest słaba, a luka popytowa się domyka - z tego inflacji nie będzie paradoksalnie, dane z ostatnich 10 lat wskazują, że podwyższony wzrost podaży pieniądza wcale nie musi się wiązać z presją inflacyjną - oceniają ekonomiści Banku Pekao.

PKO BP: wyraźne ożywienie akcji kredytowej

Analitycy PKO BP, odnosząc się do czwartkowych danych NBP, wskazują na wyraźne ożywienie akcji kredytowej i wzrost podaży pieniądza w marcu. Dynamiki w obu kategoriach osiągnęły poziomy najwyższe od końca 2019 r., przy wsparciu m.in. niższych stóp procentowych.

Przedstawiciele PKO BP zwrócili uwagę, że szczególnie mocne wzrosty odnotowano w segmencie kredytów konsumpcyjnych, które zwiększyły się o 9,0 proc. rok do roku oraz o 1,2 proc. miesiąc do miesiąca.

Wskazali, że dynamika kredytów przyspieszyła do 2,7 proc. r/r z 2,3 proc. w lutym, mimo negatywnego wpływu zmian metodologicznych. Wzrost wspierają niższe stopy procentowe oraz dobra sytuacja finansowa gospodarstw domowych.

Silnie rosną także kredyty mieszkaniowe – ich dynamika przyspieszyła do 8,8 proc. r/r, a miesięczne tempo wzrostu (0,9 proc.) wróciło do poziomów obserwowanych w trzecim kwartale 2025 r. Z kolei kredyty dla przedsiębiorstw zwiększyły się o 9,8 proc. r/r, głównie dzięki wysokiej aktywności inwestycyjnej – kredyty inwestycyjne wzrosły o 13,6 proc. r/r.

PAP, X, sek

