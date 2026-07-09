Pół miliarda wpompowane w polskie huty
Umowę inwestycyjną dla segmentu hutniczego Węglokoksu o wartości 560 mln zł podpisali w czwartek w Gliwicach szef MAP Wojciech Balczun i przedstawiciele zarządu spółki. Umowa obejmuje inwestycje w Hucie Łabędy, Walcowni Blach Batory oraz Hucie Pokój Profile i Hucie Pokój Konstrukcje.
Jak poinformował prezes Węglokoksu Tomasz Ślęzak, ok. 300 mln zł z tej kwoty ma trafić na inwestycje w kompetencje rurowe w Hucie Łabędy, w tym w segmencie rur dla infrastruktury krytycznej. W Walcowni Blach Batory ma zostać m.in. wdrożona nowa technologia produkcji blach o podwyższonej twardości. Rudy Śląskiej dotyczą dwa duże projekty. Pierwszy z nich dotyczy m.in. produkcji profili zimnogiętych w Hucie Pokój Profile, a drugi przeniesienia działalności Huty Pokój Konstrukcje na nowy zakład, co pozwoli na restrukturyzację starego terenu Huty Pokój, obejmującego ok. 170 ha.
To jest ważne wydarzenie dla grupy kapitałowej Węglokoksu i dla segmentu stalowego grupy, bo oznacza rozpoczęcie programu inwestycyjnego jako elementu przyszłości tego segmentu w grupie. Trochę to trwało, bo musieliśmy dokonać korekt pierwotnego programu, związanych przede wszystkim ze zmianą sytuacji rynkowej, ale też dopasowaniem projektów do naszej strategii i programu restrukturyzacji - zasygnalizował Ślęzak.
Jak podał minister Wojciech Balczun, podpisana umowa inwestycyjna dla Węglokoksu będzie finansowana z pozostających w gestii MAP Funduszu Inwestycji Kapitałowych i Fundusz Reprywatyzacji.
PAP, sek
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