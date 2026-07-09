Pół miliarda wpompowane w polskie huty

Umowę inwestycyjną dla segmentu hutniczego Węglokoksu o wartości 560 mln zł podpisali w czwartek w Gliwicach szef MAP Wojciech Balczun i przedstawiciele zarządu spółki. Umowa obejmuje inwestycje w Hucie Łabędy, Walcowni Blach Batory oraz Hucie Pokój Profile i Hucie Pokój Konstrukcje.

Jak poinformował prezes Węglokoksu Tomasz Ślęzak, ok. 300 mln zł z tej kwoty ma trafić na inwestycje w kompetencje rurowe w Hucie Łabędy, w tym w segmencie rur dla infrastruktury krytycznej. W Walcowni Blach Batory ma zostać m.in. wdrożona nowa technologia produkcji blach o podwyższonej twardości. Rudy Śląskiej dotyczą dwa duże projekty. Pierwszy z nich dotyczy m.in. produkcji profili zimnogiętych w Hucie Pokój Profile, a drugi przeniesienia działalności Huty Pokój Konstrukcje na nowy zakład, co pozwoli na restrukturyzację starego terenu Huty Pokój, obejmującego ok. 170 ha.

Minister aktywów państwowych Wojciech Balczun (C), prezes zarządu Węglokoks Tomasz Ślęzak (L) i wiceprezes zarządu Węglokoks ds. finansowych Agnieszka Walter (P) podczas podpisania umowy inwestycyjnej dla spółek hutniczych Grupy Kapitałowej Węglokoks / autor: PAP/Art Service

To jest ważne wydarzenie dla grupy kapitałowej Węglokoksu i dla segmentu stalowego grupy, bo oznacza rozpoczęcie programu inwestycyjnego jako elementu przyszłości tego segmentu w grupie. Trochę to trwało, bo musieliśmy dokonać korekt pierwotnego programu, związanych przede wszystkim ze zmianą sytuacji rynkowej, ale też dopasowaniem projektów do naszej strategii i programu restrukturyzacji - zasygnalizował Ślęzak.

Jak podał minister Wojciech Balczun, podpisana umowa inwestycyjna dla Węglokoksu będzie finansowana z pozostających w gestii MAP Funduszu Inwestycji Kapitałowych i Fundusz Reprywatyzacji.

PAP, sek

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