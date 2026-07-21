Setki tysięcy młodych straciło oszczędności życia

W Korei Południowej tysiące młodych ludzi straciło ogromne pieniądze na giełdzie. Kupowali ryzykowne produkty ETF-y, licząc na szybkie wzbogacenie się. Setki tysięcy kont zostały wyzerowane, a rząd pracuje nad ekonomicznym programem zapobiegania samobójstwom w rodzinach.

Ponad milion Koreańczyków otrzymało wezwania do uzupełnienia depozytów zabezpieczających. Inwestorzy kupowali akcje i fundusze ETF, często korzystając z finansowania oferowanego przez brokerów. Gdy wartość ich inwestycji gwałtownie spadła, otrzymywali tzw. margin call, czyli wezwanie do dopłaty środków.

Zlikwidowane oszczędności życia

Między 1 a 10 lipca zlikwidowano pozycje na blisko 460 tysiącach rachunków inwestycyjnych,co oznaczało utratę zainwestowanego kapitału. Większość poszkodowanych stanowili młodzi Koreańczycy w wieku od 20 do 30 lat, nazywani „mrówkami”. Liczyli oni na szybkie pomnożenie swoich oszczędności na giełdzie.

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nextgazeta, jb