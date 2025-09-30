Bezrobocie? "Wskaźnik rośnie szósty miesiąc z rzędu"

Wskaźniku Rynku Pracy (WRP), który prognozuje przyszłe zmiany w stopie bezrobocia rośnie szósty miesiąc z rzędu, co sugeruje możliwość wzrostu bezrobocia – podało BIEC Biuro Inwestycji i Cykli Ekonomicznych.

Spada liczba nowych ofert pracy

Według BIEC główną przyczyną tego trendu jest spadek liczby nowych ofert pracy rejestrowanych zarówno w urzędach, jak i publikowanych w internecie.

W sierpniu w powiatowych urzędach pracy zarejestrowano o blisko 15 proc. mniej ofert pracy niż w roku poprzednim, i o 50 proc. mniej niż przed rokiem. Również Barometr Ofert Pracy informujący o liczbie ogłoszeń o pracy publikowanych w internecie wskazuje na ograniczoną podaż nowych miejsc pracy. Skala odnotowywanych zmian jest wprawdzie mniejsza, niż w przypadku danych rejestrowych, ale BOP zmalał do poziomu najniższego od początku roku - podano.

Wzrost liczby osób zwolnionych

Jak przekazało BIEC, drugim czynnikiem podbijającym WRP jest wzrost liczby osób zwolnionych z przyczyn leżących po stronie zakładów pracy. Ta grupa rośnie od czterech miesięcy, a w ostatnich dwóch tempo wzrostu sięgnęło 5 proc. w ujęciu miesięcznym – podkreślono w komunikacie.

Stopa bezrobocia rejestrowanego w sierpniu wzrosła o 0,1 pkt proc. wobec lipca, do 5,5 proc. BIEC zaznacza jednak, że na jej wzrost wpływ mają także zmiany legislacyjne wprowadzone w czerwcu, m.in. możliwość rejestracji rolników ograniczając liczbę wyrejestrowań z zasobu poprzez zmianę zasad stosowania sankcji wobec osób zarejestrowanych.

Planowane zwolnienia

Według BIEC, badania koniunktury GUS wskazują na bardzo nieznaczną poprawę nastrojów, zwłaszcza w odniesieniu do prognoz zatrudnienia. Odsetek przedsiębiorstw planujących zwolnienia nadal przewyższa odsetek firm planujących zatrudnienie, choć saldo zbliża się do zera.

Koniunktura w przemyśle

Jednocześnie ocena ogólnej koniunktury w przemyśle wciąż utrzymuje się na wyraźnie ujemnym poziomie.

pap, jb