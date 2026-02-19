Rządzący mocni w PKB, lekceważą depresję na rynku pracy

Sytuacja na polskim rynku pracy staje się coraz bardziej niepokojąca, na co wskazuje gwałtowny spadek liczby ofert zatrudnienia o blisko 10 procent w skali roku – pisze portal wPolsce24.tv

Przedsiębiorcy, obciążeni wysokimi kosztami energii oraz ogólną niepewnością gospodarczą, rezygnują z powiększania zespołów, co zmusza kandydatów do znacznie dłuższego poszukiwania zajęcia.

W jakich branżach było najwięcej zwolnień?

Resort pracy podkreśla, że największa liczba zapowiedzi zwolnień grupowych dotyczyła Poczty Polskiej, gdzie 70 proc. zapowiadanych do zwolnienia pracowników zatrudnionych było w sekcji transport i gospodarka magazynowa. „Większość zapowiedzi zwolnień z Poczty to tak naprawdę wypowiedzenia zmieniające warunki pracy lub płacy” – czytamy w raporcie na portalu money.pl.

Z danych, które pozyskaliśmy, wynika, że od stycznia do końca października 2025 roku w całym kraju dominowały zwolnienia w przetwórstwie przemysłowym (43 proc. wszystkich zwolnień) oraz w transporcie i gospodarce magazynowej (24 proc.). Te branże ucierpiały najbardziej – wskazuje money.pl.

Eksperci ostrzegają, że optymistyczne wskaźniki PKB nie odzwierciedlają rzeczywistych problemów, a rosnące ryzyko bezrobocia wymaga natychmiastowej reakcji państwa.

Rozwiązaniem mogłoby być wdrożenie szeroko zakrojonych programów osłonowych oraz inicjatyw wspierających przekwalifikowanie zawodowe obywateli, podobnie jak miało to miejsce w przeszłości - mówi na antenie „Wiadomości wPolsce24** redaktor naczelny portalu wGospodarce.pl, Maciej Wośko.

Oprac. Sek

