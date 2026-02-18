Bierecki walczy o biznes ws. KSeF. Kidawa blokuje

Wśród polskich przedsiębiorców rośnie zaniepokojenie nowym Krajowym Systemem e-Faktur (KSeF), który od 1 lutego 2026 r. stał się obowiązkowym narzędziem do wystawiania i przesyłania faktur w całej Polsce, a wkrótce ma objąć też najmniejszych przedsiębiorców. Choć pytań o jego funkcjonowanie jest mnóstwo, marszałek Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska nie znalazła czasu, by odpowiedział na nie minister finansów na posiedzeniu Izby, o co wnioskował senator Grzegorz Bierecki wPolsce24.tv

W odpowiedzi na narastające wątpliwości Grzegorz Bierecki, jeden z najbardziej doświadczonych parlamentarzystów i wieloletni przewodnczący senackiej komisji budżetu i finansów publicznych, już na początki lutego wystąpił z inicjatywą wezwania szefa resortu finansów do odpowiedzi przed Senatem. Senator Bierecki podkreślił, że docierają do niego bardzo niepokojące informacje o dostępie do danych i meta danych KSeF, co powinno zostać wyjaśnione w interesie bezpieczeństwa polskich przedsiębiorców.

Niestety, marszałek Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska uznała, że podczas obecnego posiedzenia nie znajdzie miejsca, by minister odpowiadał na pytania parlamentarzystów i dopiero po kolejnym apelu Biereckiego zdecydowała się przesunąć wysłuchanie członka rządu na kolejne posiedzenie izby. A przecież system już działa, a dane naszych przedsiębiorców wciąż do niego spływają!

Mając na uwadze pilny charakter sprawy, senator Bierecki zdecydował się podtrzymać swój wniosek:

Sprawa jest pilna. Od 1 kwietnia ma do tego systemu wejść milion czterysta tysięcy podmiotów. W tej chwili przy znacznie niższej liczbie podmiotów zobowiązanych, około sześciu tysiącach, występują problemy. Powinniśmy niezwłocznie przystąpić do wysłuchania tej informacji - apelował do rozsądku parlamentarzystów Bierecki.

Wobec podtrzymania przez Senatora Grzegorza Bieleckiego wniosku o uzupełnienie porządku obrad o punkt „informacja ministra finansów i gospodarki o funkcjonowaniu krajowego systemu e-faktur, bezpieczeństwa danych w nim zawartych i podmiotach zaangażowanych w obsługę tego systemu„, marszałek Kidawa-Błońska zdecydowała się poddać wniosek pod głosowanie. Niestety, **senatorowie koalicji rządzącej uznali, że sprawa może jeszcze poczekać i wniosek odrzucili!

»» Więcej o senackiej debacie nad KSeF czytaj na portalu wPolsce24.tv w publikacji Trwa walka o polskich przedsiębiorców. Senat odrzuca wniosek senatora PiS o wysłuchanie ministra w sprawie KSeF!

»» O kontrowersjach wokół KSeF czytaj tutaj:

Senator Bierecki: bardzo niepokojące informacje o KSeF

KSeF. Wrogie przejęcie wrażliwych danych z biznesu?

KSeF nie działa. Amatorszczyzna ekipy Tuska

Prof. Witold Modzelewski o KSeF: Absurdu naprawić się nie da

»»Kuszące płatności odroczone – oglądaj „Piątkę wGospodarce” telewizji wPolsce24