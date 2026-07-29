Za Tuska to nawet wpływy ze sprzedaży wódki spadają!

Od stycznia do maja 2026 r. wpływy z akcyzy od alkoholu etylowego spadły o 13 proc., a od piwa o 5,8 proc., podczas gdy wpływy z akcyzy od wina wzrosły o 46 proc. - ujawnił w Sejmie wicedyrektor w Ministerstwie Finansów Mateusz Najsztub.

W środę w Sejmie Podkomisja stała do kontroli realizacji budżetu omawiała wykonanie planu dochodów i wydatków państwa w okresie styczeń – czerwiec 2026 r. Jednym z tematów były wpływy z akcyzy, które wypadają słabiej od zaplanowanych. Po czerwcu dochody te wyniosły nieco ponad 44 mld zł i były wyższe o 1 mld zł, czyli o 2,3 proc. w stosunku do wykonania w okresie styczeń – czerwiec 2025 r.

W trakcie posiedzenia wicedyrektor w Departamencie Polityki Makroekonomicznej Ministerstwa Finansów Mateusz Najsztub zwrócił uwagę, że na wpływ z akcyzy wpływ miał program CPN, w ramach którego rząd obniżył akcyzę na paliwa silnikowe (ta część programu zakończyła się w połowie lipca), co oznaczało utratę wpływów rzędu 1,8 mld zł. Poza tym w prognozie rządowej uwzględniono zwiększenie skali podwyżki akcyzy na wyroby alkoholowe i tytoniowe, która ostatecznie nie weszła w życie, a która miała dać dodatkowe 1,8 mld zł.

Wicedyrektor przedstawił także dane o wpływach z akcyzy z poszczególnych produktów objętych tym podatkiem w okresie od stycznia do maja (danych do czerwca jeszcze nie było). Z danych tych wynika, że w tym czasie:

► wpływy z akcyzy od wyrobów tytoniowych wzrosły o 12,6 proc., licząc rok do roku,

► z płynu od e-papierosów o 70,7 proc., do wyrobów nowatorskich (czyli np. podgrzewaczy do tytoniu) o 38,6 proc.,

► od wina o 46 proc.,

► od paliw opałowych o 22 proc.

► od wyrobów węglowych o 20 proc.

„Są także spadki rok do roku. Spadek w dochodach z akcyzy od paliw wyniósł 3,7 proc., a od samochodów osobowych – o 6,6 proc. Największe zaskoczenie to spadek dochodów z akcyzy od alkoholu etylowego o 13 proc. i od piwa o 5,8 proc.” – powiedział Najsztub.

Jak zauważył, spadku o 13 proc. nie dało się prognozować, ale przyznał, że jednocześnie już w ubiegłym roku było widać wyraźny spadek dochodów z akcyzy od alkoholu etylowego.

Spożycie i produkcja alkoholu spada z roku na rok – dodał wicedyrektor w MF.

PAP, sek

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