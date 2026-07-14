Resort finansów na ostro: chce 16 zmian w akcyzie

Możliwość odliczenia akcyzy od przeterminowanych alkoholi, jeśli zostaną one zniszczone, czy rozszerzenie zwolnienia z daniny o paliwo dla dronów to jedne z kilkunastu założeń projektu noweli ustawy o podatku akcyzowym autorstwa Ministerstwa Finansów.

We wtorek w wykazie prac legislacyjnych rządu na stronie internetowej KPRM poinformowano, że resort finansów pracuje nad projektem noweli ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw.

16 różnych zmian

Zgodnie z wpisem w samej ustawie akcyzowej zaplanowano 16 różnych zmian, które obejmują szeroki zakres tematyczny. Przykładowo projekt zakłada, że podmioty dostarczające paliwo lotnicze będą mogły wykorzystywać własne systemy informatyczne do zbierania potwierdzeń odbioru zwolnionego od akcyzy paliwa lotniczego dostarczanego na płycie lotniska bezpośrednio do statków powietrznych. Obecnie możliwe jest to tylko w formie papierowej lub z wykorzystaniem czytnika.

Ministerstwo chce też wprowadzić możliwość odliczenia akcyzy od przeterminowanych napojów alkoholowych pod warunkiem, że zostaną one zniszczone oraz opodatkować dodatki do paliw silnikowych stawką akcyzy właściwą dla tego paliwa, do którego dodatki te są dodawane, a nie odrębną, wyższą stawką.

Przewidziano też doprecyzowanie przepisu określającego stosowanie obniżonej stawki akcyzy (50 proc. stawki podstawowej) dla małego producenta cydru i perry, tak aby stawka obniżona odsyłała jedynie do stawki podstawowej na pozostałe napoje fermentowane, a nie tak jak dotychczas do dwóch różnych stawek.

Papierosy droższe o koszt banderoli

Możliwe będzie podwyższenie ceny paczki papierosów lub tytoniu do palenia o koszt zakupu banderoli legalizacyjnej (tj. na papierosy - 1,50 zł, na tytoń do palenia do 200 g włącznie - 3,60 zł, a powyżej 200 g - 14,50 zł). Jak wyjaśniono, obecnie cenę te można podwyższyć tylko o stałą kwotę, czyli 1,30 zł.

Paliwo do dronów zwolnione z podatku i prowadzenie składu podatkowego

Resort finansów zamierza również przychylić się do wniosku Ministerstwa Obrony Narodowej o zwolnienie z akcyzy paliwa wykorzystywanego w bezzałogowych statkach powietrznych (dronach).

Jednocześnie planuje się złagodzenie warunków uzyskania zezwolenia na prowadzenie magazynowego składu podatkowego, w którym mają być/są magazynowane różne rodzaje napojów alkoholowych. „Osiągnięcie wyższego progu będzie uprawniało podmiot do magazynowania innych rodzajów napojów alkoholowych, dla których próg został określony na niższym poziomie” - wytłumaczono.

MF chce ułatwić prowadzenie działalności podmiotom posiadającym podwójny status - odbiorcy i użytkownika paliwa - poprzez odstąpienie od konieczności stosowania Systemu EMCS PL2, jako warunku zastosowania zerowej stawki akcyzy. Chodzi o sytuację, gdy ten sam podmiot – najpierw jako zarejestrowany odbiorca - nabywa wewnątrzwspólnotowo wyroby energetyczne, a następnie zużywa je w miejscu odbioru.

Zmiany zerowej stawki akcyzy w przypadku produkcji biogazu, wodoru i biowodoru

Resort finansów chce zmienić zasady zastosowania zerowej stawki akcyzy w przypadku produkcji biogazu, wodoru i biowodoru. Obecnie, aby z tego skorzystać produkcja ta musi odbywać się w składzie podatkowym. Po zmianie zerową stawkę będzie można stosować, gdy wyroby te spełnią odpowiednie wymagania jakościowe, „jeśli takie wymagania zostały określone”.

Planuje się też wprowadzenie regulacji, która potwierdzi, że nie możliwe jest obniżenie podstawy opodatkowania akcyzą samochodu osobowego w przypadku udzielenia przez sprzedawcę rabatu/upustu, po powstaniu obowiązku podatkowego.

Doprecyzowane mają być też przepisy pozwalające właściwemu ministrowi określić wzór wniosku o wskazanie sposobu nanoszenia znaków akcyzy na nietypowe opakowania jednostkowe wyrobów akcyzowych. Chodzi o dodanie możliwości stosowania tego wzoru także do wyrobów akcyzowych, a nie tylko do ich nietypowych opakowań.

Ponadto rozszerzony ma być katalog przypadków, których nie uznaje się za produkcję wyrobów energetycznych. Znajdzie się w nim sytuacja, kiedy wyrobów energetycznych powstają jako produkt uboczny w procesie wytwarzania wyrobów niebędących wyrobami akcyzowymi, a następnie są zużywane na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej.

Zmiany w podatku od kopalin

Zmiany mają też objąć ustawę o podatku od wydobycia niektórych kopalin. Przykładowo doprecyzowana ma zostać definicja kwalifikowanych nakładów inwestycyjnych. Ma to umożliwić uznanie za takie nakłady m.in. tych ponoszonych na uzyskanie lub utrzymanie koncesji i realizację obowiązków z nich wynikających.

Obecnie przepisy stanowią, że kwalifikowanym nakładem inwestycyjnym nie są rezerwy, bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów, odsetki oraz kary umowne. Ministerstwo chce uzupełnić ten katalog o różnice kursowe. Zmieniona ma być też zasada utraty prawa do odliczenia kwalifikowanych nakładów inwestycyjnych, tak by nie obejmowała sytuacji, gdy oddanie środków trwałych (lub ich części) do używania innym podmiotom ma charakter pomocniczy w stosunku do działalności prowadzonej przez podatnika.

Kompetencje do określania opłaty paliwowej

Projektowana nowela w zakresie ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym oraz ustawy – Prawo ochrony środowiska dotyczy także przyznania kompetencji do określania prawidłowej wysokości opłat paliwowej i emisyjnej naczelnikowi urzędu celno-skarbowego, który wydał decyzję określającą zobowiązanie w podatku akcyzowym od paliw silnikowych lub gazu z tytułu innego niż import.

„Mając na względzie ścisły związek opłaty paliwowej oraz opłaty emisyjnej z podatkiem akcyzowym, zasadnym jest, aby wymiar opłaty paliwowej oraz opłaty emisyjnej był dokonywany przez ten sam organ, który rozstrzyga w sprawie podatku akcyzowego” - wyjaśnił resort.

Przyjęcie projektu przez rząd planowane jest na IV kwartał 2026 r.

PAP, sek

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