Kraków - polska „Dolina Dronowa”

Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie uruchomiła Centrum Dronów AGH (CEDR AGH), które integruje kompetencje specjalistów zajmujących się technologiami bezzałogowymi oraz wykorzystuje jedną z największych uczelnianych flot bezzałogowych statków powietrznych w Polsce.

Jak poinformował w czwartek rektor AGH prof. Jerzy Lis, głównym zadaniem CEDR AGH będzie integracja i rozwój działalności naukowo-badawczej związanej z wykorzystaniem bezzałogowych statków powietrznych (BSP).

Rozwój technologii dronowych podwójnego zastosowania

Według władz uczelni działalność centrum będzie obejmować zarówno projekty naukowo-badawcze i rozwojowe, jak i inicjatywy dydaktyczne. Szczególnie istotnym kierunkiem rozwoju – wskazano - są technologie podwójnego zastosowania (dual use), które mogą znaleźć wykorzystanie zarówno w sektorze cywilnym, jak i w obszarze bezpieczeństwa.

„Kompetencje w obszarze obsługi dronów rozwijają zespoły reprezentujące różne dyscypliny w AGH. Począwszy od geodezji i inżynierii środowiska, przez automatykę, informatykę i telekomunikację, po inżynierię materiałową czy technologie kosmiczne. Powstanie Centrum Dronów AGH pozwoli jeszcze skuteczniej integrować te działania, tworzyć wspólne projekty badawcze i rozwijać nowoczesne technologie o znaczeniu gospodarczym” – przekazał rektor AGH, cytowany w komunikacie prasowym uczelni.

Jak wyjaśnił kierownik Centrum Dronów AGH prof. Paweł Ćwiąkała, badania i technologie wykorzystujące bezzałogowe statki powietrzne są rozwijane w krakowskiej uczelni od lat, jednak dotychczas były one realizowane przez zespoły funkcjonujące w różnych jednostkach uczelni.

„Powołanie Centrum Dronów AGH pozwala połączyć te kompetencje, stworzyć przestrzeń do współpracy oraz budować wspólne projekty naukowe i wdrożeniowe. Chcemy, aby CEDR AGH stał się miejscem integrującym specjalistów zajmujących się zarówno konstrukcją i nawigacją dronów, jak i zaawansowanym przetwarzaniem danych pozyskiwanych z ich wykorzystaniem. Dzięki temu będziemy mogli skuteczniej odpowiadać na wyzwania współczesnej nauki, gospodarki i bezpieczeństwa” – zaznaczył kierownik centrum.

CEDR AGH dla naukowców od technologii i zastosowań dronów

Zapowiedział, że centrum będzie platformą współpracy naukowców rozwijających zarówno technologie dronowe, sensorykę czy systemy nawigacyjne, jak również zaawansowane metody analizy danych pozyskiwanych z dronów. Do swoich badań wykorzystywać będą oni jedną z największych uczelnianych flot bezzałogowych statków powietrznych w Polsce, na którą składa się obecnie około 50 certyfikowanych maszyn dopuszczonych do wykonywania lotów. Uprawnienia do ich obsługi posiada 60 pilotów związanych z uczelnią.

Poligon dronowy

Wśród planowanych inwestycji – zapowiedzieli przedstawiciele AGH - znajduje się budowa specjalistycznej przestrzeni testowej dla dronów. Planowana woliera, zamknięta z każdej strony klatka, umożliwi bezpieczne prowadzenie eksperymentów oraz testów nowych konstrukcji w kontrolowanych warunkach. Obiekt będzie służyć zarówno naukowcom, jak i studentom realizującym własne projekty. W planach znajduje się również utworzenie laboratorium metrologicznego CEDR AGH obejmującego:

►stanowiska do testowania systemów nawigacyjnych,

►bazę pomiarową do kalibracji sensorów,

►mobilne laboratorium badawcze.

Jak zapowiedziano, jednym z kierunków badań prowadzonych przez naukowców AGH jest wykorzystanie dronów do monitorowania deformacji powierzchni terenu. Technologie bezzałogowe wspierają również badania archeologiczne realizowane przez naukowców uczelni m.in. w Peru, Jordanii i na Cyprze.

Naukowcy AGH rozwijają także technologie umożliwiające loty dronów w środowiskach pozbawionych sygnału GPS oraz tworzenie tzw. cyfrowych bliźniaków infrastruktury na podstawie danych pozyskiwanych przez BSP. Drony wykorzystywane są także w badaniach środowiskowych i rolniczych.

Według zapowiedzi centrum zamierza również angażować się w międzynarodowe inicjatywy badawczo-rozwojowe związane z nowoczesnymi systemami bezzałogowymi.

PAP, sek

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