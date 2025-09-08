Jak zmienić tereny pokopalniane w magazyny energii?

Projekt GrEnMine to międzynarodowa inicjatywa, której celem jest stworzenie nowego rodzaju infrastruktury wspierającej transformację energetyczną w Europie. W jego realizację zaangażowane jest Centrum Energetyki z Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, odpowiedzialne m.in. za przygotowanie szczegółowych modeli geotechnicznych i analizę terenów pogórniczych.

Nowa energia dla starych miejsc

GrEnMine (Gravitational Energy storage in the post-Mine areas) to pionierski projekt badawczo-wdrożeniowy, który wykorzystuje potencjał terenów pogórniczych do magazynowania energii przy użyciu siły grawitacji.

Technologia opiera się na przemieszczaniu mas, np. bloków betonowych lub stalowych, w górę i w dół, w zależności od nadmiaru lub zapotrzebowania na energię elektryczną. W odróżnieniu od bateryjnych magazynów energii, rozwiązania grawitacyjne są bardziej przyjazne środowisku, mają dłuższą żywotność i nie generują trudnych do utylizacji odpadów.

Zadania AGH: od podłoża po przyszłość regionów

Zespół z Akademii Górniczo-Hutniczej odpowiada w projekcie za kluczowy etap związany z opracowaniem szczegółowych modeli geotechnicznych terenów pogórniczych oraz identyfikację potencjału lokalizacji. Eksperci z Krakowa analizują stateczność podłoża oraz możliwości bezpiecznego ulokowania ciężkich systemów magazynujących energię w konkretnych lokalizacjach.

„Stworzenie polskiego magazynu energii grawitacyjnej to istotny krok w stronę niezależności energetycznej i transformacji naszych regionów pogórniczych. Dzięki temu nie tylko odzyskujemy zdegradowane tereny, ale też dajemy im nową rolę w zielonej gospodarce. Systemy te jednak nie mogą być ulokowane wszędzie - wymagają odpowiednich warunków geotechnicznych i różnicy poziomów terenu” - wyjaśnia prof. Marek Cała, AGH, lider zespołu AGH w projekcie GrEnMine.

Choć technologie magazynowania energii grawitacyjnej są obecnie rozwijane w kilku miejscach na świecie, m.in. w Szwajcarii (Energy Vault), Wielkiej Brytanii (Gravitricity) czy USA (ARES, Gravity Power), GrEnMine jest jednym z pierwszych projektów, który jest realizowany na terenie Unii Europejskiej.

Wśród partnerów projektu GrEnMine w Polsce, oprócz AGH w Krakowie, są także m.in. Politechnika Wrocławska, PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A., Poltegor-Instytut, Four Point Sp. z o.o.

Projekt GrEnMine jest finansowany z programu Research Fund for Coal and Steel (RFCS). Potrwa do czerwca 2027 roku, a jego celem jest m.in. stworzenie skalowalnej technologii magazynowania energii.

Materiały prasowe AGH, oprac. Sek

