Morawiecki: najwyższy czas na polski sektor dronowy!

Były premier Mateusz Morawiecki zaproponował „okrągły stół” dla ochrony polskiego nieba. „Jak uświadomiła nam wojna za naszą wschodnią granicą i ukraińskie doświadczenia - zachodnia broń jest skuteczna, ale by skutecznie odpierać ataki tysięcy tanich, rosyjskich dronów musimy mieć możliwości szerokiego działania. Być skutecznym na polu walki!” - relacjonuje portal wPolityce.pl

Wiceprezes PiS Mateusz Morawiecki zaapelował w mediach społecznościowych o „aktywne wsparcie państwa w zakresie pozyskiwania sprzętu, rozwoju linii produkcyjnych i zaplecza badawczo - rozwojowego” dot. polskich dronów – pisze wPolityce.pl

Czas na deregulację polskiego prawa i zamówień MON na rzecz polskiego sektora dronowego! Polski sektor dronowy to tysiące innowacyjnych firm, inżynierów i start-upów, które mogą stać się jednym z motorów rozwoju naszej gospodarki i bezpieczeństwa. Mamy kompetencje, mamy technologie, mamy ludzi – brakuje tylko aktywnego wsparcia państwa w zakresie pozyskiwania sprzętu, rozwoju linii produkcyjnych i zaplecza badawczo - rozwojowego. Mamy szansę być europejskim potentatem w produkcji dronów! — napisał na X Mateusz Morawiecki.

Mamy wszystko, czego potrzeba: Technologię – polskie radary i drony są uznawane za najlepsze przez Ukraińców; Środki finansowe – pokażę, gdzie je znaleźć, ale bezpieczeństwo nie ma ceny, której nie warto by zapłacić; Pomysły – od rozproszonej sieci sensorów i dronów po crowd-monitoring nieba, gotowość firm takich jak APS i innych prywatnych podmiotów

Oprac. sek

