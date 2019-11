Premier: będziemy spełniać wolę narodu

Po zaprzysiężeniu ministrów, w podsumowaniu prezes rady ministrów zacytował pierwszego premiera drugiej Rzeczypospolitej, Jędrzeja Morawieckiego: Pragniemy poprawiać los milionów ludzi, prostować drogi i spełniać wolę narodu.

Dodał, że celem rządu jest uczynienie z Polski najlepszego kraju do życia w Europie, kraju do którego będą wracać ci, którzy wyemigrowali. „Jestem przekonany, że przy składaniu przysięgi wszyscy kierowaliśmy się szlachetnością i mądrością, będziemy podejmowali decyzje, które doprowadzą nas do coraz piękniejszej i coraz silniejszej Polski.”

Służba RP to zaszczyt nieporównywalny z niczym innym. Odwaga, determinacja i przywiązanie do ojczyzny to wartości potrzebne przy naprawie RP. Naszym podstawowym celem jest uczynienie z Polski kraju najlepszego do życia w Europie. Wiemy, że w świetle kamer będziemy 1 proc. naszego czasu. 99 proc. to żmudna praca, trudne negocjacje, rozmowy, żeby wypracować jak najlepsze rozwiązania dla Polski i Polaków. Jestem przekonany, że tak jak ślubowanie kojarzy się z rycerskością, szlachetnością, tak my będziemy kierować się szlachetnością we wszystkich czynach, które doprowadzą do piękniejszej RP — mówił premier Morawiecki.