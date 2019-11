Dodatkowe 47 mln zł na budowę węzła Porosły

Dodatkowe 47 mln zł z unijnego programu Polska Wschodnia dostało miasto Białystok na trwającą budowę tzw. węzła drogowego Porosły przy wjeździe do miasta od strony Warszawy. Inwestycja ma być zakończona we wrześniu 2020 roku.

Symboliczny czek przekazał w poniedziałek prezydentowi Białegostoku Tadeuszowi Truskolaskiemu wiceminister funduszy i polityki regionalnej Artur Soboń, wspólnie z marszałkiem województwa Arturem Kosickim i ministrem edukacji narodowej Dariuszem Piontkowskim.

Soboń przypomniał, że z programu Polska Wschodnia dofinansowanych jest 28 projektów drogowych, z czego 26 jest już zrealizowanych, a dwa są w trakcie, w tym węzeł Porosły.

„Mamy taką możliwość, aby uruchomić dodatkowe finansowanie na ten projekt” - powiedział Soboń na konferencji prasowej na budowie węzła Porosły. Poinformował, że - razem z dodatkowym dofinansowaniem 47 mln zł - łączna kwota wsparcia z Polski Wschodniej na tę inwestycję wynosi 220 mln zł.

Zapowiedział jednocześnie, że jest jeszcze szansa na kolejne zwiększenie dofinansowania. „Rozmawiamy z Komisją Europejską tak, aby dojść do tego maksymalnego limitu dofinansowania, czyli 85 proc. wartości inwestycji, i być może jeszcze w tym roku przywieziemy dobrą informację, tym razem 33 mln zł” - poinformował.

Prezydent Białegostoku powiedział, że węzeł Porosły to bardzo ważna inwestycja dla miasta, która ma się zakończyć we wrześniu 2020 r. Zaznaczył, że dodatkowe dofinansowanie to „bardzo ważny zastrzyk gotówki dla miasta”.

Truskolaski przypomniał, że gdy rozstrzygnięto przetarg na tę inwestycję, dofinansowanie z Polski Wschodniej wynosiło ok. 170 mln zł i - jak tłumaczył - ze względu na wzrost cen, stanowiło 56 proc. wartości inwestycji. Poinformował, że po otrzymaniu dodatkowych 47 mln zł to dofinansowanie wzrośnie do 73,8 proc. „Liczę na dobrą współpracę rządu z samorządem Białegostoku” - dodał.

Minister edukacji Dariusz Piontkowski i marszałek Artur Kosicki podkreślili, że przy tej inwestycji widać, że rząd wspiera samorządy. Piontkowski ma nadzieję, że dofinasowanie budowy węzła Porosły pozwoli miastu inwestować w innych dziedzinach. Marszałek ocenił natomiast, że jeżeli taka współpraca rządu i samorządy jest, można osiągnąć „naprawdę dużo”.

Z programu Polska Wschodnia na lata 2014-2020 korzysta pięć województw: warmińsko-mazurskie, lubelskie, podkarpackie, świętokrzyskie i podlaskie. Całkowity budżet tego programu to ok. 8 mld zł.

Soboń podsumował, że do regionu podlaskiego „popłynęło” z tego programu 2,5 mld zł, z czego 1,7 mld zł to środki unijne. Przez samorządy i przedsiębiorców realizowane są w regionie 153 projekty. Samorządy realizują projekty transportowe. Soboń ocenił, że Podlaskie korzysta z programu Polska Wschodnia „z dużym sukcesem”.

Wiceminister zapowiedział, że program będzie po 2020 r. kontynuowany. „Jako rząd będziemy ten program w przyszłym budżecie Unii Europejskiej kontynuować, więc już dzisiaj można przygotowywać nowe projekty, aby być gotowym na kolejny program dla Polski Wschodniej tak, aby ta dobra współpraca pomiędzy rządem a samorządem przynosiła dobre efekty dla wszystkich” - powiedział Soboń.

Tzw. węzeł Porosły to sieć połączeń na wjeździe od strony Warszawy trasą S8, w połączeniu z drogą wojewódzką nr 676. Inwestycja wiąże się m.in. z koniecznością stworzenia bezkolizyjnych przejść nad linią kolejową; powstają tam m.in. dwupoziomowe skrzyżowania, rozjazdy, wiadukt nad torami, a droga wlotowa od strony Warszawy zostanie połączona z tzw. Trasą Generalską, czyli miejską obwodnicą dla ruchu tranzytowego.

Budowa wiąże się z dużymi utrudnieniami dla kierowców. Przed wjazdem do Białegostoku od strony stolicy tworzą się duże korki.

PAP, KG