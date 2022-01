Rail Baltica. Nowy wiadukt w Szepietowie

Kierowcy przejeżdżają już po nowym wiadukcie nad linią kolejową Warszawa – Białystok. Bezkolizyjne skrzyżowanie zwiększyło poziom bezpieczeństwa ruchu kolejowego i drogowego. Postępują też inne prace na podlaskim odcinku Rail Baltica – na trasie Czyżew-Racibory pociągi jadą po nowym torze. Inwestycja PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. za 3,4 mld zł jest współfinansowana ze środków CEF „Łącząc Europę”.

Kierowcy korzystają już z nowego wiaduktu drogowego w Szepietowie. Obiekt został wybudowany w ciągu drogi krajowej nr 66, która została poprowadzona nad linią kolejową Warszawa-Białystok oraz drogą gminną. Bezpieczne dwupoziomowe skrzyżowanie usprawnia komunikację – kierowcy nie muszą już czekać przed zamkniętymi rogatkami.

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A efektywnie wykorzystują środki z unijnego instrumentu CEF Łącząc Europę . Dzięki inwestycjom m.in. na międzynarodowej trasie Rail Baltica podróże i przewozy ładunków są sprawniejsze. Budujemy kolej coraz bardziej bezpieczną, komfortową i przewidywalną – powiedział Andrzej Bittel, sekretarz stanu w ministerstwie infrastruktury.

Nowy wiadukt wraz z dojazdami ma 800 m długości. Jest na nim jezdnia – po jednym pasie w każdą stronę oraz ciąg pieszo-rowerowy. Poprawiły się też warunki komunikacji samochodowej – w ramach inwestycji przebudowano łącznie 2,7 km dróg i zbudowano dwa ronda. Nowy wiadukt w Szpietowie to kolejny obiekt wybudowany na trasie Warszawa – Białystok. Kierowcy korzystają już z nowego wiaduktu w Uhowie. Łącznie na podlaskim odcinku linii powstanie 25 bezkolizyjnych skrzyżowań.

Wiadukt drogowy w Szepietowie to kolejne bezkolizyjne skrzyżowanie na ważnej międzynarodowej linii kolejowej Rail Baltica. Poprawi on bezpieczeństwo w ruchu kolejowym i drogowym, a modernizacja całej trasy przyczyni się do ekologizacji transportu poprzez poprawę efektywności i atrakcyjności transportu kolejowego – powiedział Morten Jensen, Head of Unit at European Climate, Infrastructure and Environment Executive Agency.

Prace na podlaskiej części międzynarodowej trasy Rail Baltica wchodzą w kolejną fazę. Na 28-kilometrowym odcinku Między stacjami Czyżew i Raciborami zbudowano jeden nowy tor, sieć trakcyjną i urządzenia sterowania ruchem kolejowym. Pociągi jadą już po nowym torze, dzięki czemu wykonawca będzie mógł rozpocząć rozbiórkę sąsiedniego toru.

Prace na polskim odcinku Rail Baltica postępują i właśnie wchodzą w kolejny etap. Otwieramy nowy odcinek torów od granicy województwa do stacji Racibory, a docelowo szykujemy wygodniejsze i szybsze podróże z Warszawy do Białegostoku i dalej przez Ełk, Suwałki i Trakiszki do państw bałtyckich. To modernizacja ważna zarówno w skali międzynarodowej, jak i regionalnej – powiedział Ireneusz Merchel, prezes Zarządu PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.

Na stacjach w Czyżewie, Szepietowie i Raciborach oraz przystankach Szymbory i Jabłoń Kościelna budowane są nowe perony. Zostaną w części udostępnione podróżnym. W kolejnych tygodniach wykonawca będzie montował elementy małej architektury i prowadził dalsze prace wykończeniowe.

W Białymstoku wykonawca kontynuuje prace na stacji, m.in. budowę przejścia podziemnego. Dla podróżnych, szczególnie osób o ograniczonej możliwości poruszania się, łatwy dostęp do peronów i budynku dworca zapewnią windy i schody ruchome. Przy osiedlu Zielone Wzgórza modernizowane jest przejście podziemne, które zapewni dostęp do nowego przystanku. W pobliżu osiedla Starosielce powstaje łącznica, która umożliwi bezpośredni przejazd pociągów z Ełku do Bielska Podlaskiego. Na trasie budowane i modernizowane są mosty oraz wiadukty, w tym prawie 200-metrowy most nad Narwią w Uhowie.

Inwestycja prowadzona jest w ramach projektu „Prace na linii E75 na odcinku Czyżew – Białystok”. Wartość inwestycji prawie 3,4 mld zł, a jej zakończenie planowane jest na 2023 r. Projekt współfinansowany ze środków instrumentu CEF „Łącząc Europę” – (Connecting Europe Facility – CEF). Więcej informacji o inwestycji na www.rail-baltica.pl.

PR/RO

