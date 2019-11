TYLKO U NAS! ZUS odkręca manipulacje o emeryturach

Spadek zastąpienia, o którą jest taki raban obecnie, nie przełoży się na niższe emerytury! Wielu ludzi mogło dać się przez to wprowadzić w błąd

Stopa zastąpienia nie oddaje w pełni naszych przyszłych emerytur. Ona pokazuje tylko stosunek przeciętnego świadczenia do przeciętnego wynagrodzenia. Spadająca stopa zastąpienia nie oznacza, że emerytury nie będą rosnąć lub co gorsza, że będą spadać. Ona pokazuje, że przeciętne wynagrodzenie będzie rosło szybciej niż przeciętna emerytura - czytamy w przesłanym specjalnie dla redakcji wGospodarce.pl komentarzu.

Rośnie długość życia, więc statystycznie ma to odzwierciedlenie również w wyliczeniach. Poza tym, nie uwzględniono wzrostu siły nabywczej pieniądza.

Ważny jest tu inny wskaźnik tj. siła nabywcza emerytury, a ta systematycznie będzie rosnąć. Nasze przyszłe świadczenia, mimo że niższe w stosunku do przeciętnego wynagrodzenia, będą miały blisko dwukrotnie większą siłę nabywczą niż dziś. Oznacza to, że kupimy za nie blisko dwa razy tyle dóbr konsumpcyjnych co dziś - czytamy dalej w wyjaśnieniu przesłanym redakcji wGospodarce.pl