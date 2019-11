Putin i Zełenski mają w Paryżu rozmawiać o gazie

Prezydenci Rosji i Ukrainy, Władimir Putin i Wołodymyr Zełenski podczas spotkania w Paryżu 9 grudnia mogą omówic problematyczne aspekty negocjacji gazowych dwóch krajów - poinformował w piątek rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow.

Zaplanowany na 9 grudnia szczyt „czwórki normandzkiej” (przywódców Francji, Niemiec, Rosji i Ukrainy) będzie okazją do pierwszego osobistego spotkania Putina i Zełenskiego od czasu, gdy ten ostatni został prezydentem Ukrainy, po wyborach wiosną br.

Pieskow zaznaczył, że w sprawie gazu najpierw powinny odbyć się rozmowy na poziomie roboczym.

Jeśli pozostaną jakieś problematyczne kwestie, w sprawie których nie udało się dojść do porozumienia, to prezydenci będą mogli wykorzystać spotkanie w Paryżu, gdzie tak czy inaczej będą mieć możliwość porozmawiać we dwóch, by poruszyć też tematykę gazową - podkreślił.