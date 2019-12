Rosja wprowadzi milionowe grzywny dla mediów

Niższa izba parlamentu Rosji, Duma Państwowa, przyjęła w czwartek w trzecim czytaniu ustawę przewidującą grzywny w wysokości do 5 milionów rubli (ponad 78 tys. USD) za naruszenie przepisów o działalności mediów, uznanych za „zagranicznych agentów”.

Taką wysokość kar - od 500 tys. (7,8 tys. rubli) do 5 mln rubli - nowe prawo przewiduje dla osób prawnych. Osobom fizycznym grożą grzywny w wysokości od 10 tys. rubli do 100 tys. rubli (156 USD-1566 USD) bądź areszt na okres do 15 dni.

Ustawa wejdzie w życie od 1 lutego 2020 roku.

W Rosji obowiązuje od 2012 roku ustawa o organizacjach pozarządowych „pełniących funkcje zagranicznego agenta”. Za takie uznawane są organizacje uczestniczące w życiu politycznym i otrzymujące dofinansowanie z zagranicy. Od 2017 roku obowiązuje analogiczna ustawa pozwalająca nadawać status „zagranicznego agenta” mediom i za takich „agentów” uznano już rozgłośnie Głos Ameryki i Radio Swoboda, finansowane z funduszy USA i przeznaczone dla odbiorców rosyjskojęzycznych.

2 grudnia 2019 roku prezydent Władimir Putin podpisał kolejną ustawę, która pozwala uznać za „zagranicznych agentów” osoby fizyczne współpracujące z mediami uznanymi za „agentów” bądź rozpowszechniające ich materiały.

PAP, KG