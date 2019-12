Poczta gotowa na świąteczny szczyt

W związku z przedświątecznym szczytem Poczta Polska zatrudniła 2 700 nowych pracowników, z czego ponad 700 na stanowisku listonosza, blisko 500 do obsługi klienta i ponad 1000 - w sortowniach, podała Poczta. Nowo zatrudnione osoby pojawiły się przede wszystkim w woj. mazowieckim, dolnośląskim, śląskim, łódzkim i wielkopolskim.

Już liczby paczek notowane w drugiej połowie listopada dowodziły, że w tym roku będziemy mieli do obsłużenia rekordową liczbę przesyłek - powiedziała rzeczniczka Poczty Polskiej Justyna Siwek, cytowana w komunikacie.

Z roku na rok Polacy kupują w internecie coraz więcej, w okresie przed świętami Bożego Narodzenia paczek jest o połowę więcej niż w zwykłych miesiącach, w tym roku liczba ta będzie jeszcze większa.

Spodziewamy się, że w grudniu nadanych zostanie nawet o 70 proc. więcej przesyłek tygodniowo niż poza szczytem świątecznym. Dlatego nie tylko zatrudniliśmy nowych pracowników, ale także w największych miastach doręczamy paczki w soboty - powiedziała rzeczniczka Poczty Polskiej Justyna Siwek, cytowana w komunikacie.

Spośród 2 700 nowych pracowników Poczty Polskiej ponad połowa została zatrudniona na podstawie umów o pracę, zaś ponad 1 000 - na podstawie umów zleceń. Spółka nadal poszukuje kierowców z uprawnieniami do prowadzenia pojazdów do 3,5 t oraz powyżej 3,5 t w woj. mazowieckim, łódzkim i dolnośląskim, a także osób do pracy w sortowniach na Mazowszu, Śląsku oraz w Łódzkiem i Dolnośląskiem, wskazano również.

Będziemy roznosić przesyłki do ostatniej chwili, czyli jeszcze 24 grudnia. Aby mieć spokojne święta, klienci powinni zrobić internetowe zakupy najlepiej do połowy grudnia, tak aby e-sklep miał czas na wysłanie paczki, a Poczta na jej dostarczenie - podsumowała Siwek.

Poczta Polska to największy polski pracodawca zatrudniający ponad 80 tys. pracowników w całym kraju. Posiada największą sieć dystrybucyjno-logistyczną w kraju, obejmującą ponad 7,5 tys. placówek.

ak, ISBnews