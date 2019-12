Linie lotnicze zarobią kokosy

Linie lotnicze w 2020 roku mogą uniknąć recesji, ale ich zysk w 2019 r. będzie niższy niż zakładano w prognozach - powiedział w środę główny ekonomista Zrzeszenia Międzynarodowego Transportu Lotniczego (IATA) Brian Pearce. Dodał, że przewoźnicy w 2020 r. mogą zarobić ok. 29,3 mld dol.

„Wygląda na to, że linie lotnicze unikną recesji w 2020 r.” - powiedział Pearce, przedstawiając w środę w Genewie najnowszą prognozę dla branży lotniczej.

W 2020 roku prognozuje się lepszy globalny wzrost PKB - ma to być rezultatem podjętych tym roku działań fiskalnych. Powinno to wspierać zarówno popyt, jak i zyski linii lotniczych powiedział.

Główny ekonomista IATA przekazał, że zyski linii lotniczych w tym roku mają wynieść 25,9 mld dol., czyli o 2,1 mld dol. mniej niż wskazywały prognozy IATA z czerwca tego roku - wówczas organizacja szacowała, że przewoźnicy w tym roku zarobią 28 mld dol. Przychody linii lotniczych za 2019 r. wyniosą 838 mld dol.

Na 2020 rok prognozujemy przychody linii lotniczych w wysokości 872 mld dol. i zysk na poziomie 29,3 mld dol. powiedział Pearce.

Dyrektor generalny IATA Alexandre de Juniac wskazał, że spowolnienie wzrostu gospodarczego, wojny handlowe, napięcia geopolityczne i niepokoje społeczne, a także ciągła niepewność co do brexitu, „to wszystko razem wzięte stworzyło trudniejsze niż się spodziewano otoczenie biznesowe dla linii lotniczych”.

„Dzięki prowadzonym od lat procesom restrukturyzacji i obniżania kosztów, branży lotniczej udało się utrzymać korzyści. Wygląda na to, że 2019 r. będzie ostatnim najgorszym rokiem obecnego cyklu gospodarczego, a prognoza na 2020 r. jest nieco jaśniejsza. Wielkim pytaniem na 2020 r. pozostaje to, w jaki sposób zwiększy się liczba miejsc w samolotach, zwłaszcza gdy, zgodnie z oczekiwaniami, wrócą do latania uziemione samoloty Boeingi 737 MAX” - powiedział Alexandre de Juniac.

Organizacja spodziewa się, że w 2020 r. linie lotnicze przewiozą 4,72 mld pasażerów. To o 4 proc. więcej niż w tym roku - 4,54 mld osób. Według IATA, w 2020 r. średni zysk netto, jaki linia uzyska z jednego pasażera wyniesie 6,20 dol., wobec 5,70 dol. w 2019 r. i 6,22 dol. w 2018 r. Zdaniem IATA średnia cena biletu w dwie strony (bez uwzględnienia opłat i podatków) ma wynieść 293 dol.

Według IATA ceny biletów będą spadać, co ma się przełożyć na to, że globalne wydatki konsumentów i przedsiębiorstw na transport lotniczy mają w przyszłym roku wynieść 908 mld dol, co oznacza 4-proc. wzrost w porównaniu z 2019 r.

IATA szacuje, że w 2020 roku przewoźnicy lotniczy za baryłkę ropy Brent będą płacić ok. 63 dol., a w tym roku - ok. 65 dol., a w 2018 r. było to 71,6 dol. Organizacja oczekuje, że paliwo w 2020 r. wyniesie 22,1 proc. średnich kosztów operacyjnych linii lotniczej. W 2019 r. było to 23,7 proc., a w 2018 - 23,5 proc.

Zdaniem zrzeszenia w 2020 r. linie lotnicze będą zatrudniać 2,95 mln osób, co oznacza 1,6-proc. wzrost zatrudnienia wobec 2019 r.

Linie lotnicze poniosą także większe koszty pracy. IATA szacuje, że w 2019 roku linie lotnicze przeznaczą na ten cel ok. 198 mld dol., wobec 185 mld dol. w tym roku i wobec 171 mld dol. w 2017 r.

Zgodnie z prognozą IATA najwięcej w przyszłym roku zarobią linie lotnicze z Ameryki Północnej - 16,5 mld dol., wobec 16,9 mld dol. w tym roku i 14,5 mld dol. w 2018 r. Na drugim miejscu mają się znaleźć przewoźnicy z Europy, którzy w 2020 r. mają zarobić 7,9 mld dol., wobec 6,2 mld dol. w tym roku i 9,1 mld dol. w 2018 r. Na trzecim miejscu mają być linie lotnicze z regionu Azji i Pacyfiku, którzy w przyszłym roku mają uzyskać 6 mld dol. (w tym roku - 4,9 mld dol, a w 2018 r. - 6,1 mld dol.).

Według prognozy IATA linie lotnicze mają w 2020 r. przewieźć 62,4 mln ton cargo, co oznacza 2-proc. wzrost wobec 2019 roku, kiedy to ma być 61,2 mln ton. W 2018 roku było to 63,3 mln ton cargo.

IATA zrzesza 290 linii lotniczych, w tym PLL LOT. Zapewnia ponad 82 proc. światowego ruchu lotniczego.

PAP, DS