Już 116 tys. Polaków ma majątek wart milion dolarów

Wysokie zarobki i rosnące majątki sprawiają, że chętniej wydajemy pieniądze na dobra luksusowe. Dla Polaka luksus zaczyna się od wina za 1 tys. zł.

Co to znaczy, być bogaczem w Polsce? To znaczy zarabiać co najmniej 20 tys. zł brutto miesięcznie. Jeśli na naszym rachunku widnieje kwota 50 tys. zł brutto, to znaczy że jesteśmy bardzo bogaci. W 2018 roku do pierwszej grupy można było zaliczyć 234 tys. osób (wzrost o 20 proc. w ciągu roku), a do drugiej 66 tys. osób (wzrost przez rok o 33 proc.)

Wg firmy KPMG najszybciej procentowo rosnącą grupą są Polacy, którzy zarabiają powyżej 1 mln zł brutto. W 2018 roku takich osób było 32 tys., co oznacza wzrost aż o 38 proc.

Względem orku 2017 liczba osób dobrze zarabiających zwiększyła się o niemal 20 proc. i przekroczyła granice 1,4 mln, a w bieżącym może wzrosnąć do 1,58 mln. Dla porównania dekadę temu w Polsce mieszkało 578 tys. osób o takich dochodach. Szacujemy, że w ciągu najbliższych pięciu lat liczba osób dobrze zarabiających zwiększy się do 2 mln mówił Andrzej Marczak, partner w KPMG Polska.

W 2019 roku w Polsce mieszka już prawie 116 tys. osób kwalifikujących się o kategorii HNWI, czyli osób z majątkiem netto przekraczającym 1 mln dolarów. W tej strukturze dominują osoby z majątkiem między 1 a 5 mln zł, których jest ponad 104 tys. Aktywa powyżej 100 mln dolarów ma 147 osób, z kolei 14 osób dysponuje majątkiem o wartości 500 mln dolarów.

Co sprawia, że osoby bogate są bogate? Nierzadko przypadek. W badaniu KMPG najwięcej osób wskazuje sprzyjającą sytuację gospodarczo-polityczną, w następnej kolejności pochodzenie społeczne, a na trzecim – szczęście. Ciężka praca znalazła się dopiero na czwartym miejscu.

Bogactwo Polaków napędza rynek dóbr luksusowych. Słowo „luksus” nie ma jednej definicji. Wg przebadanych Polaków auto można uznać za luksusowe, jeśli kosztuje powyżej 315 tys. zł, zagraniczne, luksusowe wczasy to 10,6 tys. zł.

W przypadku garderoby luksusowa sukienka kosztuje 3,100 zł, torebka 2,800 zł, a buty 2,100 zł. Kolacja dla dwóch osób w restauracji – 1,900 zł, a butelka luksusowego wina 1 tys. zł.

Zdaniem najlepiej zarabiających Polaków luksusowe produkty cechują przede wszystkim prestiż marki, unikalność, jakość i niezawodność.

Jakie luksusowe produkty kupują polscy krezusi? W pierwszej kolejności perfumy, ubrania, zegarki. Niemal 2/3 osób przeznacza na zakup dóbr luksusowych co najmniej 11 proc. swoich rocznych dochodów.

Prognozuje się, ze wartość dóbr luksusowych w Polsce wzrośnie o 5,4 proc. w stosunku do poprzedniego roku i wyniesie 25 mld złotych.

