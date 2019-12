Finał hackathonów Pekao rozstrzygnięty

Jak wykorzystać dane z kart płatniczych, aby zaprojektować funkcjonalne rozwiązanie dla klienta detalicznego? Nad takim zagadnieniem w ostatni weekend pracowało dziewięć zespołów studentów w wielkim finale serii hackathonów Banku Pekao #PekaoCoders. Wygrała drużyna, która zaprezentowała pomysł na aplikację wykorzystującą dane z paragonów do analizy wydatków klienta.

W 2019 roku hackathony Banku Pekao odbyły się w sześciu ośrodkach akademickich w całej Polsce. Do warszawskiego finału weszły czołowe drużyny z regionalnych zmagań. Pierwsze zawody odbyły się w lutym na Uniwersytecie Warszawskim. Ostatnie eliminacje do finału odbyły się we Wrocławiu. W sześciu hackathonach eliminacyjnych udział wzięło łącznie blisko 200 studentów i ponad 40 zespołów.

W eliminacjach uczestnicy zastanawiali się, jak można wykorzystać dane z terminali płatniczych i na tej podstawie zbudować rozwiązanie dla mikoprzedsiębiorstw oraz małych i średnich firm. W finale, dzięki udostępnionym zanonimizowanym danym z kart płatniczych, ekipy miały zaprojektować i zaproponować rozwiązania dla klienta detalicznego. Najlepsze zespoły z całej Polski rywalizowały ze sobą od piątku 13 grudnia do niedzieli 15 grudnia w Centralnym Domu Technologii w Warszawie.

Bank Pekao współpracuje z największymi uczelniami w Polsce, praktycznie ze wszystkimi uczelniami technicznymi. Jestem przekonany, że wspólnie ze studentami możemy tworzyć doskonałe rozwiązania. Jednocześnie tworzymy zupełnie nową płaszczyznę współpracy biznesu z nauką – mówi Bartosz Zborowski, Dyrektor Departamentu Innowacji i Płatności w Banku Pekao S.A.

Finałowe zmagania odbyły się w zupełnie nowej formule HackJam. Oprócz standardowego hackathonu, w piątek zespoły wzięły udział w warsztatach opartych o metodyki Design Thinking i Lean Startup, które pomogły im wypracować koncepcję rozwiązania. Zespoły składały się nie tylko z programistów i przedstawicieli branży IT. Do wzięcia udziału w hackathonie Pekao zachęcało wszystkich zainteresowanych socjologią, marketingiem, biznesem czy chociażby grafiką, dzięki czemu możliwe było stworzenie interdyscyplinarnych grup. Zespoły walczyły o zwycięstwo i nagrody (łącznie w finale 32 tys. zł oraz upominki rzeczowe od partnera Pekao – firmy Microsoft). W niedzielny wieczór przyszedł czas na wyłonienie zwycięskiego zespołu. Dziewięć zespołów, 41 osób i ograniczony czas – cztery minuty na zaprezentowanie swojego pomysłu i trzy minuty na serię pytań od oceniających.

Wielki finał hackathonu #PekaoCoders wygrała ekipa Nieracjonalny Traktor z hackathonu łódzkiego, która zaprezentowała pomysł na aplikację wykorzystującą dane z paragonów do analizy wydatków klienta. Dzięki analizie aplikacja uczyłaby się nawyków klienta i mogła zaproponować mu automatyczną listę codziennych zakupów z możliwością zamówienia ich w wybrane miejsce, ale także spersonalizować dla niego promocje i pomóc w opiece nad finansami. Wyróżnione zostały również zespoły: Kompilator (za aplikację edukacyjną skierowaną do dzieci) oraz Danolodzy (za projekt inteligentnego asystenta oszczędzania).