PPK coraz popularniejsze

Poziom partycypacji w pracowniczych planach kapitałowych (PPK) pierwszej transzy pracodawców zatrudniających powyżej 250 pracowników wyniosła 41 proc., licząc łącznie firmy posiadające PPK oraz te, które założyły pracownicze programy emerytalne (PPE) po wejściu w życie ustawy o PPK w grudniu ub.r., poinformował prezes Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR) Paweł Borys. Licząc tylko firmy, które założyły PPK, partycypacja wyniosła 39 proc.

Szacunkowa partycypacja w PPK to 39 proc., a uwzględniając firmy, które wybrały PPE - to 41 proc. Natomiast licząc wszystkich pracowników korzystających z PPE i PPK to jest obecnie 44 proc. ogółu osób zatrudnionych w dużych firmach - powiedział Borys podczas konferencji prasowej.