Minister finansów zapowiada co dalej z PPK...

Zmiany legislacyjne w zakresie Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK) nie są planowane - poinformował minister finansów Andrzej Domański podczas czwartkowego spotkania z prezes Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami (IZFiA) Małgorzatą Rusewicz.

Minister Andrzej Domański podkreślił otwartość Ministerstwa Finansów na współpracę z branżą funduszy inwestycyjnych oraz wagę jaką pełni sektor w rozwoju polskiego rynku kapitałowego. Ponadto zaakcentował istotną rolę, jaką dla gospodarki i oszczędzających pełnią Pracownicze Plany Kapitałowe oraz zapewnił, że nie są planowane żadne zmiany legislacyjne w tym zakresie - podano w komunikacie resortu po czwartkowym spotkaniu.

Fundusze inwestycyjne?

Jak przekazał resort finansów, 15 lutego 2024 r. minister finansów Andrzej Domański spotkał się z prezes Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami, Małgorzatą Rusewicz. W spotkaniu uczestniczyła także przewodnicząca Rady Izby Beata Sax, zastępca przewodniczącej Jarosław Skorulski, a także członkowie Rady IZFiA.Tematem spotkania była rola funduszy inwestycyjnych w rozwoju polskiego rynku kapitałowego.

W komunikacie podano, że przedstawiciele Izby wskazywali na potrzebę stabilizowania funkcjonowania systemu emerytalnego i zachowania kluczowych założeń Pracowniczych Planów Kapitałowych, stworzenia zachęt systemowych dla inwestorów indywidualnych i spółek, w tym rezygnację z podatku od zysków kapitałowych dla długoterminowych inwestycji.

Zwracali uwagę na potrzebę modernizacji i odbiurokratyzowania polskiego rynku funduszy inwestycyjnych, w tym przeniesienie procesów do sfery elektronicznej, tworzenia otoczenia legislacyjnego sprzyjającego rozwojowi i konkurencyjności rynku kapitałowego - dodano.

Pracownicze Plany Kapitałowe to program, w którym do prywatnych oszczędności pracownika dokłada się jego pracodawca i państwo. Od państwa uczestnik PPK może otrzymać wpłatę powitalną (250 zł „na start”) oraz dopłaty roczne (w wysokości 240 zł za dany rok kalendarzowy). Kwoty te są stałe i jednakowe dla wszystkich uczestników PPK, którzy nabyli do nich prawo.

Oszczędności Polaków

Istotne jest przekształcenie oszczędności Polaków w inwestycje, ocenił w ubiegłą środę minister finansów Andrzej Domański.

Musimy stworzyć stabilne środowisko biznesowe i stabilne ramy prawne dla inwestorów. Zaczynamy tę pracę w Polsce. Oczywiście, regulacje EU są absolutnie kluczowe. Zarówno Vincent, jak i komisarz mówili o faktycznym przekształceniu oszczędności obywateli w skuteczne efektywne inwestycje. Jest to jeden z bardzo ważnych celów dla nowych rządów w Polsce. Wiemy, że nie jest to łatwe i trzeba przeprowadzić wiele działań edukacyjnych, aby przekonać ludzi do tego, by inwestować oszczędności nieco bardziej efektywnie - powiedział Domański podczas Forum Grupy EBI w Luksemburgu w odpowiedzi na pytanie o to, jakie główne działania należy podjąć na szczeblu UE, aby zmobilizować prywatne finansowanie w celu wsparcia zielonej transformacji i przemysłowej w UE. W Polsce chcemy na przykład uczynić otoczenie prawne bardziej stabilnym, np. poprzez rozszerzenie vacatio legis dla nowych aktów, by inwestor rzeczywiście poczuł się bezpiecznie. Jest, oczywiście, wiele dyskusji na temat biurokracji regulacyjnej. […] W pewnych obszarach niszczą ona konkurencyjności naszej europejskiej gospodarki. Musimy więc przyjrzeć się jeden po drugim i wybrać mądre działania deregulacyjne, a rząd Polski byłby bardzo chętny do współpracy w tym obszarze - podkreślił minister.

ISBnews, pap, jb