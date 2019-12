"Prezenty" dla przedsiębiorców. Zaskoczeni?

Przedsiębiorcy w tym roku znajdą pod choinką znaczący wzrost kosztów prowadzenia działalności – droższy prąd, wzrost minimalnego wynagrodzenia, podwyżkę ZUS. Nie będzie za to prezentów od banków – te niechętnie udzielają kredytów i finansują małe firmy. Obawy o pogorszenie koniunktury i recesję powodują, że przedsiębiorcy będą musieli mocniej trzymać się za portfele i dokładniej pilnować płynności finansów.

Pierwszym „prezentem” dla przedsiębiorców może być podwyżka cen prądu. Eksperci z Forum Energii prognozują wzrost kosztów o 15-20% w przypadku gospodarstw domowych, podkreślają jednak, że zmiany w taryfach i urealnienie cen w największym stopniu dotkną sektor małych i średnich przedsiębiorstw. Tej grupy nie chroni żaden z mechanizmów „zamrożenia” cen. Oznacza to, że podwyżki dla biznesu będą na pewno wyższe niż dla gospodarstw domowych. Wszyscy najwięksi dostawcy energii w swoich taryfach na 2020 r. przewidują podwyżki. Ci, którzy nie dostali na razie na to zgody od regulatora będą próbować ponownie.

Problemem dla wielu firm będzie wzrost płacy minimalnej. Plany rządzących zakładają zwiększenie jej o prawie 78 proc. w ciągu pięciu lat, a w przyszłym roku do 2600 zł. To duże zagrożenie dla biznesu, które mogą mieć problem z utrzymaniem płynności przy tak gwałtownym skoku wynagrodzeń.

„Droższa praca” spowoduje wzrost kosztów działania firm, które będą jeszcze intensywniej poszukiwać kapitału i łatać dziury finansowaniem zewnętrznym np. faktoringiem. Duży i drastyczny skok kosztów wynagrodzeń, może być niebezpieczny dla całej gospodarki, ale w szczególności dla małych firm. Wg danych GUS w Polsce, co siódma osoba zarabia pensję niższą niż minimalna. W przemyśle spośród 2 mln 719 tys. pracowników w 2018 r. 228 tys. jest zatrudnionych w zakładach, w których przeciętne wynagrodzenie jest niższe niż 3 tys. zł. Są branże, w których czynnik związany z kosztami pracy ma szczególnie duże znaczenie, a gwałtowny wzrost wynagrodzeń może doprowadzić do poważnych perturbacji.

Oczywiście od nowego roku rośnie też składka do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Dotknie to wszystkich – zarówno najmniejszych, prowadzących jednoosobową działalność, jak i tych większych – zatrudniających pracowników i odprowadzających za nich składki proporcjonalne do wynagrodzenia.

Podwyżka cen prądu może być dla przedsiębiorców bardzo dotkliwa, a przecież to nie jedyny „prezent”, jaki prowadzący biznes dostaną w najbliższym czasie. Firmy powinny szykować się na prawdziwy wielopak, niektórym ciężko będzie go udźwignąć. Codziennie prowadzimy rozmowy z wieloma przedsiębiorcami i ten niepokój o sytuację gospodarczą i wzrost kosztów w przyszłym roku jest wyraźnie widoczny - mówi mówi Anna Konecka – Pająk - Dyrektor Makroregionu Mazowieckiego w eFaktor.

Do obdarowywania przedsiębiorców nie przyłączą się za to banki. W najbliższym czasie dostępność kredytów będzie jeszcze mniejsza. Wynika to z pogarszającej się sytuacji gospodarczej i niższych prognoz wzrostu PKB.

W sytuacji spodziewanego wzrostu kosztów działalności przedsiębiorstw i poszukiwania przez nie kapitału, który mógłby wesprzeć inwestowanie, a w innych sytuacjach łatać bieżące dziury w finansowaniu, oczy właścicieli firm kierują się na banki. Jednak szukanie tam pomocy może być złudne. Banki zaostrzają warunki przyznawania kredytów firmom – szczególnie tym najmniejszym, które tego najbardziej potrzebują. Barierą jest ocena ryzyka kredytowego. Duża część przedsiębiorstw, zwłaszcza krótko funkcjonujących na rynku, nie posiada żadnej zdolności kredytowej możliwej do udokumentowania w banku. Małym firmom, szczególnie bez długiego stażu na rynku, o kredyt jest bardzo trudno.

Pozostają drogie pożyczki w firmach pozabankowych lub faktoring – w tym drugim przypadku koszty i prowizje zmniejszają się w związku z dużą konkurencją firm oferujących te usługi. Dla coraz większej liczby przedsiębiorców faktoring staje się alternatywą w przypadku rosnących kosztów działalności i potrzeb kapitałowych.

Obawy o globalną recesję są coraz silniejsze. Napędzają je niepokojące dane z Niemiec, głównego partnera i odbiorcy produktów dla wielu polskich firm. Niestety im dalej na Zachód tym gorzej. Sytuacja Wielkiej Brytanii jest jeszcze bardziej niepewna.

W takim kontekście kluczowe jest zapewnienie sobie płynności finansowania i skrócenie długich terminów zapłaty faktur. Popularne w polskim obrocie handlowym odroczone terminy płatności, czasem nawet na pół roku, to duże ryzyko w tak niepewnej sytuacji. – mówi Anna Konecka Pająk z eFaktor.

Daniel Trzaskoś