W grudniu więcej czytamy

Statystyki czytelnicze od lat pokazują, że Polacy stronią od literatury. Ale nie w Święta. Okazuje się, że książki znajdują się w czołówce najchętniej kupowanych prezentów, a księgarnie notują w tym okresie gwałtowny wzrost obrotów.

W tym roku pod choinką znajdowaliśmy najczęściej kosmetyki i perfumy, książki oraz słodycze. Wybór książek może niektórych dziwić, szczególnie jeśli weźmiemy pod uwagę deklaracje czytelnicze Polaków. W rzeczywistości obdarowujemy się nimi z ogromną przyjemnością.

Książka to niezwykle wdzięczny, wartościowy prezent. Podarowanie komuś literatury oznacza, że znamy jego preferencje, ulubione gatunki, wiemy, co go zainteresuje lub po prostu sprawi radość – mówi Łukasz Kierus, właściciel księgarni Taniaksiażka.pl