Rosja zbliża się do granicy z Polską

Prezydenci Białorusi i Rosji, Alaksandr Łukaszenka i Władimir Putin, zlecili swym rządom ustalenie do 1 stycznia warunków dostaw rosyjskiej ropy i gazu na Białoruś. Jeśli do tego czasu porozumienia nie będzie, premierzy mają uzgodnić tymczasowe warunki dostaw

Łukaszenka i Putin omawiali warunki dostaw surowców w poniedziałek w rozmowie telefonicznej.

Jeśli do 1 stycznia nie uda się rozstrzygnąć tych kwestii, zgodnie z ustaleniami głów państw członkowie rządów mają wypracować kompromisowy tymczasowy wariant warunków dostaw ropy i gazu do naszego kraju, (który będzie obowiązywał - red.) do ostatecznego podjęcia decyzji przez prezydentów - poinformowało w poniedziałek wieczorem biuro prasowe Łukaszenki, cytowane przez BiełTA.