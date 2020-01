Puigdemont-reaktywacja: Hiszpania nie szanuje praworządności

Hiszpania „nie szanuje praworządności” Unii Europejskiej - oświadczył były premier Katalonii Carles Puigdemont, który w poniedziałek formalnie objął stanowisko europosła i po raz pierwszy wziął udział w obradach Parlamentu Europejskiego

Jesteśmy tu po to, aby pokazać, że problem kataloński to także sprawa Unii Europejskiej i że kryzys kataloński ma bezpośredni wpływ na fundamenty UE (…) To moment, w którym UE powinna wykazać swoje zaangażowanie i powinna przestać patrzeć w drugą stronę - powiedział Puigdemont na konferencji prasowej w Strasburgu, na którą przybył wraz z byłym katalońskim ministrem zdrowia Tonim Cominem.

Puigdemont skrytykował jednocześnie nieobecność w Strasburgu innego separatysty katalońskiego, uwięzionego w Hiszpanii Oriola Junquerasa, który 26 maja w wyborach także zdobył miejsce w europarlamencie, ale w piątek jego mandat został zawieszony.

Gdyby Unia Europejska była naprawdę obszarem wolności i prawa, dziś Oriol Junqueras byłby z nami. On ma takie same prawa jak my, otrzymał ponad milion głosów w wyborach. Ale jego prawo do wolności nie jest szanowane - podkreślił Puigdemont.