Lotos wyłoży 100 mln zł na terminal

Grupa LOTOS w Gdańsku podpisała 14 stycznia br.umowy związane z rozbudową i modernizacją terminala paliw w Piotrkowie Trybunalskim. Właścicielem obiektu jest spółka LOTOS Terminale odpowiedzialna w ramach grupy kapitałowej za magazynowanie i dystrybucję paliw na terenie całego kraju. Inwestycję zrealizuje KB Pomorze, jeden z najlepszych wykonawców w branży mechanicznej.

Ta inwestycja to nasza odpowiedź na zwiększone zapotrzebowanie rynku na usługi przeładunkowe spowodowane skuteczną walką państwa z tzw. szarą strefą. Systematyczny wzrost wolumenów sprzedaży i wzrastające oczekiwania klientów powodują konieczność stałej optymalizacji siatki terminali paliw wykorzystywanych w procesie dystrybucji paliw podkreśla Jarosław Wittstock, p.o. prezesa Zarządu Grupy LOTOS. –

W procesie tym Grupa LOTOS zawsze stara się w maksymalnym stopniu wykorzystywać własne bazy i terminale przeładunkowe. Stąd też potrzeba rozbudowy obiektu w Piotrkowie Trybunalskim.

Wartość inwestycji to niespełna 100 mln zł. Umowę kredytową z Bankiem Millennium na finansowanie tego zadania podpisano również 14 stycznia. Rozbudowany i zmodernizowany terminal prawie czterokrotnie (do 11100 m3) zwiększy swoją pojemność magazynową. Ponad dwukrotnie zwiększy się też jego zdolność przeładunkowa (do 700000 m3/rok). Z 1700 do 2500 l/min wzrośnie również prędkość nalewu i, co ważne, terminal po zakończeniu inwestycji będzie pracował 24h/dobę, 7 dni w tygodniu. Warto podkreślić też bardzo dobrą lokalizację tego obiektu – w pobliżu autostrad A1 i A2.

Celem strategicznym spółki LOTOS Terminale jest skuteczne konkurowanie na rynku magazynowym i dystrybucyjnym paliw. Aby temu sprostać musimy posiadać terminale paliw o wystarczającym poziomie przeładunkowym, jak również wyjść na przeciw oczekiwaniom klientów, m. in. co do szybkości i jakości obsługi – mówi Tadeusz Szkudlarski, prezes Zarządu LOTOS Terminale. – Dlatego właśnie inwestujemy w rozwój terminala w Piotrkowie Trybunalskim, który dzięki podpisanej dziś umowie już niedługo będzie świadczył pełen zakres usług.

W ramach inwestycji powstanie też instalacja do przeładunku i magazynowania LPG, a także instalacja dozowania dodatków uszlachetniających do benzyn i olejów napędowych oraz instalacja dozowania biokomponentów do olejów napędowych. Dzięki temu terminal będzie oferował pełen asortyment produktów. Zakończenie prac zaplanowano na przełomie 2022/2023 roku.

Z KB Pomorze LOTOS współpracuje już od wielu lat. W ramach Projektu EFRA gdańska firma wykonała prace o łącznej wartości ponad 140 mln zł, w tym m. in. rurociągi między-obiektowe, rurociąg gazu ziemnego oraz montaż wytwórni wodoru. Wcześniej, w 2015 roku, inżynierowie z KB Pomorze wykonali na terenie rafinerii podziemny zbiornik LPG. Warto podkreślić też, że to również ta firma zaprojektowała i zrealizowała bardzo wysoko oceniany projekt budowy bazy paliw w Poznaniu, którą oddano do użytku w połowie 2014 roku.

Wykorzystując doświadczenia zdobyte przy realizacji analogicznych zadań, w szczególności po wspólnej budowie terminala paliw w Poznaniu, oraz mając na uwadze znajomość wymagań i standardów technicznych LOTOSU, deklarujemy dołożenie wszelkich starań, żeby za nieco ponad dwa lata przekazać do użytkowania bardzo nowoczesny wieloproduktowy terminal paliw i LPG – podkreśla Artur Woronko, wiceprezes Zarządu KB Pomorze. – Inwestycja zostanie zbudowana zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz w oparciu o najnowsze dostępne rozwiązania techniczne zapewniające komfortową i wydajną eksploatację. Zastosowane systemy zarządzające zapewnią bezpieczeństwo użytkownikom oraz integrację z analogiczną infrastrukturą Grupy LOTOS. Obiekt będzie również spełniał aktualne kryteria ochrony środowiska w obszarze magazynowania i dystrybucji paliw.

opr. DS