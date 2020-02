Rzecznik prezydenta: Z Francją podpiszemy ważne umowy

W wywiadzie dla portalu wPolityce.pl Błażej Spychalski, rzecznik prezydenta Andrzeja Dudy przyznaje, że podczas wizyty francuskiego prezydenta zostaną podpisane bardzo ważne umowy. Dodał, że mamy nadzieję, że po tych być może nie najlepszych doświadczeniach, które były w poprzednich latach,ta wizyta będzie rzeczywiście przełomowa.

Spychalski przyznaje w rozmowie z portalem, że agenda jest bardzo rozbudowana.

Prezydent Macron nie spotka się jedynie z prezydentem Dudą, ale także z premierem Mateuszem Morawieckim i marszałkami Sejmu i Senatu. To też świadczy o tym, jak dużą wagę strona francuska przywiązuje do tej wizyty. Do Polski z Emmanuelem Macronem przyleci także spora grupa jego współpracowników, także na poziomie ministrów.