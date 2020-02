W Chinach aplikacja namierzy chorych na koronawirusa

Chiny walczą z epidemią koronawirusa, a chiński rząd wypuścił właśnie aplikację, która pozwala na sprawdzenie czy dany użytkownik wszedł w kontakt z ludźmi zarażonymi bądź podejrzewanymi o bycie zarażonymi koronawirusem - informuje magazyn „Komputer Świat”.

W artykule czytamy, że ta druga kategoria to „bliski kontakt”, czyli np. osoby pracujące lub uczące się razem. A także żyjące w tym samym gospodarstwie domowym. Dotyczy to także lekarzy i pielęgniarek, którzy wchodzili w kontakty z chorymi oraz pasażerów transportu publicznego.

W aplikacji wystarczy zarejestrować się za pomocą swojego numeru telefonu, imienia oraz dowodu identyfikacji i to wszystko. Autor artykułu podsumowuje, że chociaż pomysł brzmi dość upiornie, to według wielu osób powszechny dostęp do informacji może się w końcu na coś przydać.

Piper Carolyn Bigg, prawniczka z DLA, w rozmowie z BBC stwierdziła, że w Chinach dane nie są czymś, co się przechowuje, a tym, czego się powinno używać w transparentny sposób. Z perspektywy Chińczyków taka aplikacja jest więc czymś bardzo potrzebnym. Co więcej,pisze „Komputer Świat” w samym epicentrum jedzenie zarażonym ludziom zaczęły dowozić specjalne roboty.

opr gr